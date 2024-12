Óscar Landa ahora no se corta y se atreve a señalar a la productora de 'Gran Hermano'

La gran final de 'Gran Hermano' no solo coronó a Juan como ganador, sino que también desató una ola de reacciones entre sus rivales, especialmente de Óscar Landa, segundo finalista. A través de su cuenta de Instagram, el joven no dudó en expresar su descontento con el resultado. De hecho, dejó entrever que la victoria de Juan estuvo marcada por intereses de la organización del programa.

"Enhorabuena 'Gran Hermano'. Los que habéis ganado habéis sido vosotros por ahorraros 150.000 euros del premio", escribió Óscar Landa, insinuando que la decisión final ha favorecido a la productora del reality. Y es que Juan, al haber vuelto a la casa con una segunda vida, tan solo podía optar a la mitad de los 300.000 euros que correspondían al premio total.

En sus declaraciones, el concursante dejó claro que no consideraba a Juan como el verdadero vencedor de la edición de 'Gran Hermano': "Aquí no ganó Juan, que nadie se equivoque". A pesar de sus críticas, Óscar Landa mostró gratitud hacia el grupo azul, sus compañeros dentro de la casa: "Solo puedo dar las gracias. Lo que nos han dado ellos no nos lo ha dado nadie".

| Mediaset

Sin embargo, su descontento fue más allá. En otros mensajes publicados en sus stories, Óscar Landa arremetió contra la organización de 'Gran Hermano': "Después de esperar un 'Gran Hermano' anónimos nos tenemos que creer que gana alguien que no hizo nada por el concurso. Solo por el beneficio del mismo programa".

A pesar de sus palabras críticas, Óscar Landa finalizó con una breve felicitación hacia su contrincante. "De todas formas me gustaría dar la enhorabuena a Juan", escribió el joven.

Recordamos que la final de 'Gran Hermano' lideró con máximo en audiencias desde Telecinco con un 18,3% y 1.121.000 seguidores y 2.451.000 espectadores únicos. El reality, que registró 1.107.000 telespectadores junto a un pobre 8,7% en su express, subió a un 26% en el target entre 25 y 44. Barrió y dejó sin opción a su rival con una distancia de más de 13 puntos