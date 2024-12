'Gran Hermano' anuncia a su tercer finalista, que se queda sin el premio

La casa de Guadalix de la Sierra ha vivido una noche llena de emociones en la esperada final de 'Gran Hermano'. Tras más de cien días de convivencia, el reality cerró su última edición con la proclamación de su ganador. Sin embargo, antes de conocer al vencedor, Ruvens quedó fuera de la carrera por el maletín al ser anunciado como el tercer finalista.

Durante la gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores pudieron conocer el estado de las votaciones a través de los porcentajes ciegos. Un concursante lideraba con el 45% de los votos, mientras que el segundo alcanzaba un 34%. Ruvens, con un 21%, se quedó con la medalla de bronce.

El momento clave llegó cuando Jorge Javier Vázquez conectó con los tres finalistas para desvelar el resultado. "La audiencia ha decidido que el tercer finalista de 'Gran Hermano' sea... Ruvens", anunció el presentador. Pese a la eliminación, Ruvens reaccionó con deportividad, abrazando a sus compañeros y mostrando una sonrisa.

| Mediaset

En plató, el público de 'Gran Hermano' no escatimó en muestras de cariño hacia el concursante, vitoreando su nombre. Ruvens, agradecido, comentó: "No pasa nada, me lo imaginaba". Jorge Javier aprovechó para dedicarle unas palabras: "Enhorabuena a ti también porque te llevas el bronce de 'Gran Hermano'".

Lejos de considerar su eliminación una derrota, Ruvens dejó claro su orgullo por llegar tan lejos: "No es una derrota, es una súper victoria. Lo llevo a mucha honra y contentísimo de corazón".

Con su salida, la gran final quedó en manos de Óscar y Juan, quienes se disputaron el premio máximo del reality en una noche inolvidable para los seguidores de 'Gran Hermano'. Cabe destacar que el joven ya fue eliminado por el público, pero tuvo la oportunidad de volver a la casa gracias a la repesca.

Recordamos que la actual temporada de 'Gran Hermano' media un 16,1% de share y 973.000 seguidores en sus galas principales de los jueves. Se ha alzado como el programa de prime time con mejor share de la temporada. Las galas han mejorado en 1,8 puntos el cierre de la anterior edición con anónimos (14,3%).