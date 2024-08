Jorge Pérez hace ahora una crítica a la dirección de 'Supervivientes': le perjudicaban

Jorge Pérez ha roto su silencio para hablar de lo que vivió en 'Supervivientes All Stars'. El guardia civil, que consiguió llegar a la final, no está contento con todo lo que ocurrió durante esta edición especial. De hecho, Jorge Pérez no ha dudado en criticar a la organización asegurando que los juegos les perjudicaban.

De este modo, Jorge Pérez ha desvelado si realmente es tan duro: "Dicen que nos dan comida detrás de las cámaras, pero las imágenes habla por sí solas. Yo en esta edición he perdido 8 kilos, pero en mi año perdí 18. No te pueden dar nada porque luego las imágenes son las que son, es una realidad y una imagen en la que apareces desnutrido".

Además, ha hablado de cómo es el día a día: "Amanece muy pronto, te preparas para hacer las tareas, pero en tu realidad por mucho que madrugues durante la noche descansas. Lo que ocurre allí es que la noche es como otro día porque tienes que estar pendiente del fuego, de si va a llover y de las nubes, que hemos tenido lluvia más de veinte días. Y luego cuando te quedas dormido te despiertas por el dolor en la cadera, en el hombro... Lo que aquí es un día allí son dos. Todo se hace muy largo".

| Mediaset

"Cuando decides ir a 'Supervivientes' el pudor, la vergüenza, los escrúpulos los dejas a un lado, si no tu estancia será muy complicada allí. Lo que hay es una especie de letrina que forran con unas hojas de palmera, pero que prácticamente no utiliza nadie. El campo se convierte en tu baño y es donde te buscas la vida. Unos en el mar, otros en el bosque...", añadía.

Por otro lado, Jorge Pérez también ha criticado a la organización: "No quiero hacer una crítica, pero sí hay una realidad. Todos los juegos de líder eran colgados, absolutamente todos. Y claro, una persona que pesa como yo que pesa 100 kilos...".

"El resultado es el que es: he estado tres semanas siendo segundo en el juego de líder. Más no puedo pedir, bastante es que estaba colgado más de 10 minutos. Todo independientemente de que hubiera otros juegos que no se me dieron bien. El equilibrio no es mi fuerte, pero no hubo ni un solo ejercicio o prueba que me haya beneficiado para poder ganarla y es una realidad", añadía Jorge Pérez.

Finalmente, también ha hablado de los distintos cachés que tienen los concursantes de 'Supervivientes': "En menudo charco me he metido. Ha habido otras mujeres que se han llevado más. No voy a decir cifras, pero cada personaje tiene un sueldo diferente".