Un familiar de Juanma García ('La Casa de tu vida') revela los motivos de su muerte

El repentino fallecimiento de Juanma García, exconcursante de la primera edición de 'La casa de tu vida', ha conmocionado a quienes le conocían y admiraban. A los 44 años, el gaditano perdía la vida, dejando un vacío irreparable en su entorno más cercano. Un familiar que desea permanecer en el anonimato ahora ha desvelado el inesperado motivo de su muerte, y ha compartido unas emotivas palabras de despedida en su memoria.

Este ser querido explicó que Juanma García había pasado el último año viviendo en Badajoz, adonde se trasladó por amor, con el objetivo de iniciar una nueva etapa. Sin embargo, los últimos meses los había pasado solo, pues, según este familiar, "le gustaba su espacio", aunque nunca perdió el contacto con sus allegados: "Eso sí, todos los días nos veíamos. El sábado estuvimos comiendo con él. Todo estaba muy bien, pero el domingo se empezó a encontrar mal", ha explicado en declaraciones a Outdoor.

Tras horas de no saber nada de Juanma García, y al no responder a sus llamadas, sus seres queridos decidieron acercarse a su casa. Al no obtener respuesta, tuvieron que llamar a los bomberos, quienes lo encontraron en la peor de las situaciones: "Estaba ya en coma. Tenía neumonía y le cogió al corazón y al pulmón, estuvo cuatro días en la UCI hasta que ayer falleció a las siete de la tarde".

La tristeza y el dolor de esta pérdida son palpables en las palabras de este allegado, que describe con gran cariño cómo era la relación que mantenían con Juanma García: "Le queríamos muchísimo. Era un cielo. Siempre tenía una palabra cariñosa, una broma, algo que te hacía sonreír y por eso está siendo algo muy doloroso para nosotros. Se ha ido demasiado pronto".

Finalmente, este miembro de su entorno cercano ha compartido varias imágenes del último periodo de vida de Juanma, como una manera de honrar su memoria. "No tengo palabras", ha dicho entre lágrimas, recordando cómo, desde Badajoz, su cuerpo fue trasladado a Cádiz. En el tanatorio de Chiclana sus seres queridos pudieron despedirse de él por última vez.