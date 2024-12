Una visita que no imaginaba nunca trastoca la vida de Berta Galo en 'La Moderna'

Laurita, personaje de Berta Galo, recibirá una visita muy especial. Este martes 31 de diciembre, a las 16:30h, los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Moderna' en La 1. Esta tercera temporada, además, está protagonizada por Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordamos que, en el capítulo anterior, el sobrino de Cañete por fin llegó a Madrid y su tío le dio indicaciones para que se orientase por la ciudad. Paralelamente, Laurita apoyó a su hermana para que fuese la nueva directora de "El retorno de la espía intrépida". Algo que Agustín no se tomó en serio.

En la corrala, Leonora se dio cuenta de que el pequeño León no escuchaba por un oído y sus padres se alertaron. En la familia Pedraza, Iván seguía sumergido en el oscuro agujero del que no se veía capaz salir. Por su parte, Maruja dudó sobre revelarle que Rodrigo no era su hermano.

| RTVE

En audiencias durante el mes de noviembre, las series diarias 'La Promesa' y 'La Moderna' siguieron al alza. De este modo, 'La Moderna' con un 9% de share y 758.000 espectadores logra su segundo mejor promedio mensual histórico en cuota. Además, La 1 ha firmado recientemente la renovación de la serie, que contará con 45 capítulos más de los previstos.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', en el salón de té, Lázara y Pietro tendrán un encontronazo en el obrador. Por su parte, don Fermín se preocupará por el pastelero. Quico querrá darle un giro a su vida, mudándose a Madrid con su tío e incorporarse en 'La Moderna' y Cañete le aconseja que hable con su madre.

El hijo de Trini y Miguel volverá del médico con un diagnóstico preocupante: León podría quedarse sordo. Al mismo tiempo, Amaya le meterá presión a Rodrigo para que consiga la información de Emiliano. Y, por último, Laurita, personaje de Berta Galo, recibirá una visita muy especial ¿De quién se tratará?