Jarro de agua fría para Pepe Nufrio tras descubrir toda la verdad de 'La Moderna'

Iván, personaje de Pepe Nufrio, sigue sumergido en el oscuro agujero del que no se ve capaz salir. Este lunes 30 de diciembre, a las 16:30h, los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Moderna' en La 1. Esta tercera temporada, además, está protagonizada por Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Emiliano hizo creer a Maruja delante de su amigo y Pepita que estaba dispuesto a aceptar su romance. Pepita conoció el lado más vulnerable de Emiliano y se sintió mal por ocultarle la verdad acerca de su hijo. A su vez, en el despacho de Agustín, las hermanas Valbuena y el productor celebraron haberse librado de Ballesteros.

Mientras tanto, en el salón de té de 'La Moderna', Cañete y Teresa siguieron pendientes del comportamiento de Lázara. Y, el jefe de camareros, se preparó para recibir la visita de su sobrino. Por último, Pietro recibió una buena noticia después de todo lo ocurrido.

| RTVE

En audiencias durante el mes de noviembre, las series diarias 'La Promesa' y 'La Moderna' siguieron al alza. De este modo, 'La Moderna' con un 9% de share y 758.000 espectadores logra su segundo mejor promedio mensual histórico en cuota. Además, La 1 ha firmado recientemente la renovación de la serie, que contará con 45 capítulos más de los previstos.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna',el sobrino de Cañete llegará a Madrid y su tío le dará indicaciones para que se oriente por su nueva ciudad. Paralelamente, Laurita apoyará a su hermana para que sea la nueva directora de "El retorno de la espía intrépida". Algo que Agustín no se tomará en serio.

En la corrala, Leonora se dará cuenta de que el pequeño León no escucha por un oído y sus padres se alertarán. En la familia Pedraza, Iván, personaje de Pepe Nufrio, sigue sumergido en el oscuro agujero del que no se ve capaz salir. Por su parte, Maruja dudará sobre revelarle que Rodrigo no es su hermano.