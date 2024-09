Un encuentro secreto en el capítulo de 'Sueños de Libertad' el jueves 12 de septiembre

'Sueños de Libertad' sigue triunfando cada día en la sobremesa de Antena 3. Este jueves 12 septiembre, la serie diaria seguirá avanzando en sus tramas, como María, que sugiere que Begoña fingió su enfermedad. 'Sueños de Libertad', además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, con Julia localizada, Jesús no iba a retrasar su marcha, mientras Claudia tenía dudas acerca de ser madre soltera y se apoyó en Luz. Mario trató de que Digna guardase un buen recuerdo de Gervasio, pero esta no se lo puso nada fácil. Ahora que Jaime había hecho pública su enfermedad, Marta y él no querían revelar nada sobre sus planes de futuro hasta tenerlo todo atado.

Damián trató de convencer al resto de la familia del ascenso de Tasio, mientras Marta tomó una importante decisión respecto al ascenso de Carmen. María sugirió que Begoña fingió su enfermedad y ambas tuvieron un encontronazo. Tras conocer la realidad de Gervasio, Digna necesitó sentirse querida y se consoló con Damián. Andrés recibió novedades de Cristóbal y se alió con Begoña para encontrar juntos el cadáver de Valentín.

'Sueños de libertad' está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. También forman parte del reparto Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo o Juan Gea. Así como Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas o Pablo Béjar.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Begoña no perdona a Jesús por haberla separado de Julia. Tras su conversación con Mario, Digna reniega de la memoria de Gervasio. Marta y Fina hacen pública su inminente marcha a Barcelona con Jaime.

Damián e Isidro comparten la tristeza por la marcha de sus hijas. Carmen afronta con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas y da una importante noticia a Tasio. María teme que, con Jaime moribundo, su secreto no permanezca a salvo.

Digna defiende su relación con Damián delante de sus hijos. Andrés y Begoña tienen un encuentro a solas para planificar la búsqueda del cadáver de Valentín.