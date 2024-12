'MasterChef Celebrity' cae a su edición menos vista: baja por primera vez del millón

'MasterChef Celebrity' ya ha cerrado su novena edición en el prime time del lunes de La 1. Inés Hernand se ha proclamado ganadora de esta temporada, luchando contra Marina Rivers en el duelo final. Una edición de 'MasterChef Celebrity' que ha conseguido el liderazgo de su franja, pero que cierra como la menos vista, con importante caída.

De este modo, 'MasterChef Celebrity' ha mediado un 14,1% y 881.000 televidentes a lo largo de sus once entregas en la noche del lunes. El talent show, no obstante, ha conseguido liderar su franja en nueve de sus once emisiones. Se trata de la primera vez que el talent show de famosos baja del millón de espectadores, ya que ni siquiera ha llegado en ninguna de sus entregas. Por lo tanto, pierde casi 300.000 televidentes y casi dos puntos de cuota de pantalla respecto a la anterior temporada.

Su entrega más vista y competitiva fue la del estreno con un estupendo 16% de cuota y 995.000 seguidores. En cuanto a la menos vista, fue la semifinal, al quedarse con 776.000 telespectadores. Sin embargo, la menos competitiva fue la octava entrega, del 28 de octubre, con un 12,4% de cuota.

| RTVE

Audiencias de la temporada de 'MasterChef Celebrity':

Programa 1 (9 de septiembre): 16% y 995.000

y 995.000 Programa 2 (16 de septiembre): 14% y 871.000

y 871.000 Programa 3 (23 de septiembre): 14,1% y 891.000

y 891.000 Programa 4 (30 de septiembre): 13,7% y 867.000

y 867.000 Programa 5 (7 de octubre): 14% y 858.000

y 858.000 Programa 6 (14 de octubre): 13,5% y 878.000

y 878.000 Programa 7 (21 de octubre): 13,5% y 882.000

y 882.000 Programa 8 (28 de octubre): 12,4% y 781.000

y 781.000 Programa 9 (4 de noviembre): 13,4% y 883.000

y 883.000 Programa 10 (11 de noviembre): 14,7% y 932.000

y 932.000 Semifinal (25 de noviembre): 13,6% y 776.000

y 776.000 Final (2 de diciembre): 15,6% y 960.000

De este modo, 'MasterChef Celebrity' lideró en su final con un 15,6% y 960.000 telespectadores, culminando a las 9:20h su temporada. En esta ocasión, baja más de un punto de share y 300.000 televidentes respecto a la del año pasado.

Pese a la bajada, 'MasterChef Celebrity' tiene asegurado su futuro, ya que en julio se renovó para otoño de 2025 con un presupuesto de 8,7 millones de euros. Además, el talent show seguirá en parrilla a lo largo del año, estas navidades con una nueva temporada de 'MasterChef Junior'. Además, también está abierto el casting para la versión de anónimos, que se estrenará en primavera.