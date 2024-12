'MasterChef Celebrity' sorprende alzando como ganadora a su concursante más querida

'MasterChef Celebrity' ya tiene a la ganadora de su novena edición. La 1 ha emitido este lunes 2 de diciembre la esperada final del talent show culinario. Un desenlace que ha culminado con Inés Hernand como la gran ganadora de la temporada.

Recordamos que Inés Hernand, Pitingo, Francis Lorenzo y Marina Rivers eran los cuatro en llegar a la final de 'MasterChef Celebrity'. La primera en conseguir la chaquetilla como duelista era la comunicadora de RTVE, a la que le seguía la influencer en la prueba de exteriores. Por lo tanto, Pitingo y Francis Lorenzo se quedaban a la puerta del esperado duelo final.

Recordamos que cada una debía diseñar y cocinar un menú completo, compuesto por un entrante, un plato principal y un postre. Este debía demostrar todo lo que han crecido y evolucionado en estos tres meses. Finalmente, el menú que más convencía al jurado era el de Inés Hernand.

De este modo, Inés Hernand definía su arriesgada propuesta:"El menú de las mil y una vidas porque la vida no es a la carta, pero podemos disfrutar del camino". El entrante era "patatas a la importancia deconstruidas", dedicado a la "cocina de resistencia, de la hambruna, dedicado a mi abuela". "Fue la persona que confió en mí por primera vez cuando estaba viviendo una situación de padres ausentes", se emocionaba la ganadora al presentar su plato.

"Sacando la patita", era su primer plato, un pichón cocinado a bajas temperaturas. "Es en busca de la identidad, porque yo me compongo de muchos mundos", definía la propuesta.

Finalmente, el postre lo ha titulado "zona de confort" con un bizcocho me "tiene un pequeño techo porque es donde nos refugiamos mis amigas". "Quiero dedicárselo a mi familia elegida porque me he rodeado siempre de las mejores amigas que una persona que podía tener", explicaba.

"Si algo me llevo de mi paso por 'MasterChef' ha sido soltar todos mis prejuicios.Quiero pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido conmigo, porque soy una bocachancla y vehemente. Con esto hemos terminado y doy las gracias a 'MasterChef'", decía Inés Hernand, antes de descubrir que era la ganadora de la edición.

De este modo, Inés Hernand ha podido donar 75.000 euros para donar a una ONG que elija. Además, los duelistas podrán disfrutar, con un acompañante, de un curso de cocina en el Basque Culinary Center, la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián.