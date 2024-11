María Verdoy deja KO a Pablo Motos con un mensaje directo desde 'Socialité'

La polémica entre Pablo Motos y David Broncano sigue generando grandes titulares, y este sábado, María Verdoy se sumó a las indirectas hacia el presentador de 'El Hormiguero' desde 'Socialité'. En esta ocasión, la controversia giraba en torno al campeón de MotoGP, Jorge Martín, quien se ha convertido en un protagonista inesperado. Todo ocurrió tras la denuncia de Broncano sobre las restricciones de 'El Hormiguero' para que el motociclista acudiera a 'La Revuelta' antes de su entrevista con Pablo Motos.

María Verdoy en 'Socialité' abordó la actualidad de Jorge Martín de forma irónica, dejando mensajes que parecían dirigidos directamente a Pablo Motos. "Tenemos que dar la bienvenida a una nueva socialité. El tan de actualidad campeón de MotoGP Jorge Martín", comentó hacia el final del programa.

Su compañero Antonio Santana, siguiendo el tono, preguntó: "¿Está aquí?". Con un claro gesto de crítica, María Verdoy respondió: "Podría estar en el camerino, pero no. No está aquí, pero en este programa creemos que para entrar en el mundo de las socialités no hay que pedir permiso a nadie. Tampoco a ningún presentador".

| Mediaset

El momento no quedó ahí, y María Verdoy continuó refiriéndose a la polémica sin mencionar nombres específicos. "Lo que tiene Jorge Martín es una buena polémica a sus espaldas. Su nombre está en lo más alto de la actualidad por una trama televisiva un tanto incómoda, con presentadores enfrentados y todo. Y de momento, Antonio, no somos tú y yo. Me temo que esto es un tema de motos, fíjate", añadió, refiriéndose directamente al enfrentamiento entre Pablo Motos y David Broncano.

Por su parte, Antonio Santana ofreció una alternativa al piloto de MotoGP, extendiéndole una invitación abierta. "Nosotros te haremos un favor para que no tengas que decidirte. Vente a 'Socialité' cuando quieras; habla libremente aquí. Esta es tu casa", decía el presentador.

Para cerrar 'Socialité' y antes de dar paso a Informativos Telecinco, María Verdoy lanzó una última indirecta apuntando nuevamente a Pablo Motos. Con motivo del Día Mundial de la Televisión, la presentadora expresó: "Brindemos por una televisión libre, sana y, espero, llena de compañerismo".