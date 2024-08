Maite Galdeano señala a Kiko Jiménez con duras acusaciones por lo que ha hecho a Sofía

Maite Galdeano se ha roto en redes sociales por lo que está haciendo Kiko Jiménez con Sofía Suescun. En los últimos meses se ha hablado mucho de una posible crisis entre la pareja. Además, muchos han señalado que Kiko Jiménez manipula a su novia, algo que Maite Galdeano ahora ha confirmado.

La madre de Sofía Suescun ha publicado unos stories alrededor de las 23h en los que ha desvelado la dura situación que atraviesa la familia. Mi hija me ha echado de casa, inducida por el ser que tiene al lado: un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista. Ayer fui a casa por amor a mi hija, para verla y recoger mis cosas, y habían cambiado todos los bombines de la casa".

"Salté la valla y me hice una raja llena de sangre, después llamé a la Guardia Civil, vino la policía y me engañaron. Mi abogada me dijo que los podía denunciar y puedo entrar a casa les guste o no hasta que me desahucien de aquí a un año y medio. Tengo derecho a entrar a esa casa porque estoy empadronada allí", explicaba Maite Galdeano.

De este modo, ha señalado que el gran culpable de todo es Kiko Jiménez: "Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija. Él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola y tengo la fuerza suficiente para sentarme a contarlo. Es un tío frío, calculador, sin empatía".

"Le ha quitado de sus círculos a cualquier persona que le dé cariño, en este caso a su madre, y lo único que quiere es su beneficio. Ha venido repitiendo patrones de hacer llorar a mi hija durante cinco años para que se posicione con él. Mi hija está destruida, derrumbada, anulada y no se deja ayudar por mí. Lo contaré todo, son muchas cosas las que tengo que contar", añadía Maite Galdeano.

Por lo tanto, ha avisado que se sentará en un plató de televisión a contarlo todo: "Ya no tengo miedo, el karma os lo va a devolver por millones. Contaré todo delante de España, sinvergüenzas. Ya no os quiero ni ver, ni a ti, Sofia Suescun, que me has despachado de tu casa. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño".

Maite Galdeano lanza duras acusaciones contra Kiko Jiménez

"Claro que pasaba algo cuando Sandra Barneda me preguntaba si había algún problema. Claro que hay problemas, problemas muy gordos. Hay un problema producido por un ser y que está padeciendo Sofía Suescun y él me pedía que no contara nada, pues ahora lo voy a contar", añadía con dureza Maite Galdeano.

De este modo, ha desvelado lo mal que lo ha pasado: "He sufrido muchísimo, he llorado más que nunca, pero ya está, confío en Dios. No los voy a perdonar en la vida, jamás, y te estrellarás, Sofía, algún día lo verás, pero ya no estaré yo. Aquí estoy, privilegiada, en primera línea de playa. Soy una persona muy fuerte, resistente, me encanta la lectura, pasear, comienzo una vida nueva sola, so-la. Estoy cada día más feliz, que os den.

"Yo estaba de criada gratuita, todo el día encerrada, está feísimo despachar a una madre que solamente te ha querido, pero tú te lo has buscado. Mi pobre hija está tan anulada que va a televisión diciendo que está dispuesta a perdonar a Marta Peñate, pero a mí no me quiere ni ver por arremeter contra el ser", añadía Maite Galdeano.

"Todo lo que habla es mentira, eres una hipócrita compulsiva, te has vuelto como él. Nos vemos en la otra vida, qué pena me das, de verdad. Ponte en manos de un psicólogo y deja a esa escoria, pero ya", concluía la madre de Sofía Suescun.