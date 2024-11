Jorge Javier Vázquez señala y dice lo que muchos piensan de Pablo Motos

La guerra ya ha comenzado, ahora toca elegir bando. La gran batalla televisiva entre Pablo Motos y David Broncano ha traspasado fronteras, colándose incluso en el telediario. Incluso Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado, dejando claro en su blog su parecer sobre la polémica.

El presentador de 'Gran Hermano' no ha sido el único en pronunciarse, Jorge Javier Vázquez sigue la estela de profesionales como Adela González, Silvia Intxaurrondo o Susanna Griso. Ahora ha llegado su momento.

"Se retorcieron versiones para salvar a Motos, pero a estas alturas de la película ya da igual, porque Motos ha perdido. Lo de menos son las audiencias. Lo de más, el hartazgo que genera incluso entre aquellos que han trabajado con él", escribía Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas.

| Atresmedia

El presentador aprovechó para enlazar este sonado enfrentamiento con su corta etapa compitiendo contra Pablo Motos. "Recuerdo que cuando yo ya me había pegado mi soberana hostia con 'Cuentos Chinos' le preguntaron si me llevaría a su programa. ¿Pensáis que manifestó cualquier tipo de empatía? Habéis acertado: no", confirmaba el catalán.

El veto de Jorge Javier Vázquez no sería el único que se ha destapado. De hecho, algunos invitados a 'La Revuelta' como Najwa Nimri, Candela Peña o Rigoberta Bandini también lo habrían sido. El presentador aprovechó para asestarle un durísimo golpe al presentador de 'El Hormiguero'.

"He visto sentada en 'El Hormiguero' a gentucilla que no tenía reparo en soltar discursos homófobos, racistas e incluso xenófobos. El presentador no solo no los ha censurado. Sino que a veces los ha jaleado, convirtiéndose en cómplice de una patulea de seres que jamás debería pisar un programa de televisión", aseguraba.

| Antena 3

A su vez, no dudó en tomar partido en esta guerra mediática. "David Broncano le ha dado a Pablo Motos donde más duele. Le ha recordado que por mucho elixir de la eterna juventud que tome y por más pseudoterapias que se eche p'al cuerpo, los años vuelan", sentenciaba Jorge Javier Vázquez.

Yo en toda esta historia voy con David Broncano, como no podía ser de otra manera, me mola muchísimo más su rollo. Me identifico más con el pasotismo de sus colaboradores que con esa gente que sale en 'El Hormiguero' para recordarnos a los votantes de izquierda que nos perdonan la vida. En pocas mesas se falta más el respeto al contrario que en esa, y se hace desde la posición de nuevo rico", condenaba el presentador.

Jorge Javier Vázquez terminó con su ataque hacia Pablo Motos haciendo una comparativa con Pedro Sánchez. "Pablo Motos está tan desconectado de la realidad como un presidente de Gobierno. Vaticina el fin de España mientras va sumando año tras año millones y millones de euros a su cuenta corriente", concluyó el presentador.