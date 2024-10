Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' por lo que dice Isabel Rábago sobre el programa

Isabel Rábago ha mostrado su descontento por la difusión de los audios íntimos de Bárbara Rey y Juan Carlos I. En 'Vamos a ver', la periodista ha cuestionado la ética de los medios que se hacen eco de ellos. Durante varios días, Isabel Rábago ha expresado su preocupación por la presión mediática que enfrenta Bárbara Rey, especialmente tras un incidente donde tuvo que solicitar ayuda a la Policía debido a la situación provocada por la prensa.

Tras visualizar imágenes del suceso en 'Vamos a ver', Isabel Rábago ha alertado sobre el estado de salud mental de Bárbara Rey. "Ayer estaba en una auténtica crisis, tuvo episodios bastante importantes. Se está viendo desbordada, el otro día tuvieron que llamar al 112 y ayer estaba en unas condiciones que a mí personalmente me parecieron tremendas, con unos picos de ansiedad brutales. No me ha gustado verla así", decía.

La defensa de la difusión de los audios vino por parte de Joaquín Prat: "Estamos hablando de Bárbara Rey. Entiendo que es muy incómodo que te sigan las agencias y es muy intrusivo, pero estamos hablando de ella porque chantajeó al Jefe del Estado".

| Mediaset

Isabel Rábago respondió a Joaquín Prat, enfatizando que "no, estamos hablando de Bárbara Rey porque un 24 de noviembre se sienta su hijo Ángel Cristo JR en un plató de televisión y nos abre a todos unas puertas que, hasta ese momento, estaban todas cerradas y por eso estamos hablando de Bárbara Rey".

Joaquín Prat no se quedó callado y contestó con firmeza: "No, no, eso no es verdad, eso no es verdad Isabel y tú lo sabes". Antonio Rossi se unió al presentador por la misma línea: "No es verdad, puedes crear tu discurso, pero no es verdad y lo sabes".

El debate se intensificó cuando Isabel Rábago desafió a sus compañeros: "¿Estaríamos hablando de Bárbara Rey si Ángel Cristo no se sienta en un plató y nos muestra lo que todos sabíamos y nadie había enseñado? De verdad, ¿podéis ser sinceros o no?". Sin embargo, Joaquín Prat se mantuvo firme en su postura, reiterando que ella no tenía razón.