Javier Ungría deja KO a Elena Tablada con su confesión sobre su dolorosa ruptura

El enfrentamiento judicial entre Javier Ungría y Elena Tablada ha llegado a los platós de televisión, intensificando la polémica entre ambos exesposos. La primera fue la protagonista, compartiendo unas impactantes declaraciones en MTMad sobre los problemas que llevaron a la ruptura. Ahora, Javier Ungría ha decidido responder con contundencia desde 'De Viernes'.

"Se han cruzado unas líneas rojas que no me parecen admisibles", señaló inicialmente Javier Ungría. Además, confesó estar completamente enamorado: "Me casé muy enamorado de ella. Los problemas pueden ser cotidianos en una pareja normal, pero no sé por qué le saca tanta punta a las cosas".

Elena Tablada desveló que Javier Ungría llegó a decirle que "había cogido manía" a Ella, su hija fruto de su relación con David Bisbal, un comentario que marcó la ruptura. Javier Ungría, sin embargo, negó esa afirmación: "La relación con su hija mayor fue un poco complicada por temas naturales. Al final yo llegaba a una casa donde desplazaba un poco a la niña, en cierto aspecto, y le quitaba atención de su madre".

| Europa Press

Pese a estas dificultades iniciales, Javier Ungría confiaba en 'De Viernes' que "si las cosas se hacían de manera adecuada todo se arreglaría". Además, calificó como una "excusa" el argumento de que esta supuesta mala relación con la hija mayor fue la causa de la separación. Lo que más le ha dolido, dice, es que Elena Tablada haya sugerido que "yo no he sido adecuado para su hija".

De hecho, ha desvelado el mayor miedo de su entonces pareja con su hija: "Elena tenía el miedo de que la niña se quisiese ir a vivir con su padre. Entonces no quería un ambiente que no fuese constantemente alegre".

Respecto a la acusación de no haber estado presente durante los primeros meses de vida de la hija que tienen en común, Javier Ungría aceptó que estuvo ausente en algunos momentos. "Al ser padre primerizo yo estaba mucho más verde que ella. Ella lo hacía más veces que yo porque ella estaba más tiempo en casa", afirmó en 'De Viernes'.

Los motivos de la separación de Javier Ungría y Elena Tablada

| Mediaset

Además, Javier Ungría desveló en 'De Viernes' que llegaron a buscar ayuda profesional: "Decidimos ir a terapia, pero hay que darle una continuidad. Si al día siguiente volvemos a lo mismo no tiene sentido". Además, reveló su preocupación por el impacto de las tensiones en su hija: "No me gustaba que mi hija me estuviese viendo de mal humor o que viese discusiones en casa".

Aunque Elena Tablada afirmó que fue ella quien tomó la decisión de romper la relación, Javier Ungría lo desmintió: "Decidí que lo mejor era que cada uno siguiese su camino. Ella no quería admitir que había terminado y me mandó un vídeo sobre mi hija para que intentara ablandarme para que volviese".

Respecto a las causas de la separación, Javier Ungría aseguró que no se debe culpar a ninguna de las partes. "La relación se fue desgastando por parte de los dos por no haber ido cuidándola", explicó. Añadió, asimismo, que "no creo que sea justo volcar la responsabilidad en una parte".

Además, mencionó que detecta un patrón en las relaciones de Elena Tablada, similar a su ruptura con David Bisbal. "Ahora todo es malo respecto a mí y cuando yo llegué todo lo malo era lo anterior. Es como un patrón que se está repitiendo", concluyó Javier Ungría en 'De Viernes'.