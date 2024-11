Asraf Beno deja KO a Isabel Pantoja en 'De Viernes' con una única pero directa frase

En la tercera entrega consecutiva dedicada al clan Pantoja en 'De Viernes', Asraf Beno se sentó en el plató para abordar las duras experiencias que ha vivido junto a su esposa. En programas anteriores, Isa había Pantoja compartido su difícil infancia en Cantora, bajo la presión de su madre y otros miembros de la familia. Ahora, ha sido Asraf Beno quien ha compartido sus malas experiencias con la familia Pantoja.

Esta vez, 'De Viernes' también incluyó el testimonio de Manuel Amador, el primer novio de Isa Pantoja, que reveló algunos de los momentos más complicados que ella vivió durante su adolescencia. Sin embargo, antes de que se emitiera la entrevista de Manuel Amador, Asraf Beno se convirtió en el protagonista al ofrecer su propio análisis sobre la familia Pantoja.

"Hay gente que ha vivido muchas cosas y que intenta minimizar lo que contó Isa Pantoja. ¿Por qué? ¿Qué ganas?", cuestionó Asraf Beno de manera contundente al referirse a quienes desestiman el relato de su mujer.

| Mediaset

En cuanto a incidentes polémicos, como el episodio del corte de pelo y el "manguerazo" que Kiko Rivera le propinó a su hermana, Asraf Beno no dudó en condenar estas acciones. "No me lo creía, me parecía una barbaridad lo que me estaba diciendo. Me quedé a cuadros, porque ha prescrito, pero vamos, es un delito", afirmó el joven en 'De Viernes'.

Al intentar describir a los miembros de la familia Pantoja, Asraf Beno se mostró cauteloso y evitó dar una calificación concreta. Sin embargo, aprovechó la ocasión para revelar detalles sobre su relación con Isabel Pantoja. Recordó un momento de tensión en el que la tonadillera le llamó "garrapata", afirmando que ella le advirtió: "Eres una garrapata, tengo todos los abogados preparados, te voy a demandar…".

Asraf Beno criticó abiertamente su comportamiento: "No te has preocupado nunca por Isa y, si tanto te preocupa, ven y vete a denunciar". Finalmente, Asraf Beno expresó su agradecimiento a los realities de Telecinco, ya que le han permitido mostrar su verdadera personalidad: "Se me conoce como soy y se me ha visto. Lo que me importa es Isa y ya está", sentenció.