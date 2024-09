Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados', con crítica directa al Gobierno

'Salvados' regresa a laSexta este domingo 15 de septiembre, a partir de las 21:25h, con nueva temporada. El programa conducido por Gonzo reconstruye la historia de Mari Carmen Fernández, que trabajaba como camarera durante una expedición a bordo de un barco del CSIC y desapareció. Nunca se encontró su cuerpo, tan solo su diario personal, que, junto a los mensajes de whatsapp que envió a la familia, documenta el infierno que Mari vivió durante demasiado tiempo.

'Salvados' busca respuestas en el diario de Mari y también se adentra en la dura realidad que viven las mujeres que trabajan en alta mar. Su caso destapa el acoso que sufren con frecuencia las mujeres en este sector.

"'Salvados' es un programa emblema y símbolo de laSexta, que en febrero cumplirá 17 años, y Simboliza todos los atributos de la cadena. Pone el foco y la agenda de los temas, denuncia temas que puede parecer menores, a los que muchas veces los medios no han hecho demasiado caso. No solo transcienden, sino que hacen una gran denuncia social", explicaba Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, en la rueda de prensa.

| Atresmedia

"Le dedicamos horas, pero con mucha ambición. Siempre nos preguntamos qué tenemos que hacer que no hacen los demás, porque somos 'Salvados', siempre respetando al espectador. Nos fijamos en aprender cómo evoluciona la sociedad, los espectadores y la televisión. Nos preguntamos cómo podemos contar historias para que las vean desde casa", explicaba Gonzo.

"Pretendemos contar historias para que, aunque a ti no te pase, descubrir por qué nos afecta a todos. Hemos querido contar historias que nos permitan desentrañar historias que nos afectan a todos como sociedad", añadía el periodista.

"Queríamos empezar con este programa para darnos cuenta de que las noticias que contamos en los medios las dejamos de tener en cuenta en tan solo cinco minutos. Sin embargo, hay una familia en la que una de las mujeres de nuestro entorno sufre una agresión", explicaba Gonzo sobre el caso del estreno.

"El programa no solo va de la historia de Mari, porque no es algo extraordinario, no es una casualidad. En el CSIC se han dado 12 denuncias de acoso y no se ha dado ninguna solución. En un lugar tan masculinizado, en el mar y con tantos meses alejados, como puede ser que el gobierno más feminista de nuestra historia esté permitan que estas cosas sigan pasando", añadía el periodista de 'Salvados'.

El resto de temas de la temporada de 'Salvados'

| Atresmedia

A lo largo de esta nueva temporada, ‘Salvados’ abordará otros temas de gran interés. Gonzo viajará a Euskadi para conocer de cerca cómo vivían los escoltas personales en el País Vasco en los años más duros de ETA. Entonces, cualquiera podía ser su objetivo, y ahora la amenaza terrorista parece lejana, ¿qué fue de ellos?

El programa de laSexta también abordará la cara más oscura de las redes sociales. Mostrará el infierno que se esconde detrás de nuestros teléfonos móviles y de nuestras pantallas, desconocido para muchos usuarios. Lo hará de la mano de trabajadores que han estado dentro y conocen bien el funcionamiento de estas plataformas.

Y en uno de los programas más especiales de la temporada, 'Salvados' mostrará la historia de una de las bandas más míticas de la escena musical española: Supersubmarina. Los miembros de la banda contarán a Gonzo como un grupo de amigos logró cumplir su sueño primero para verlo truncado después.

Gonzo regresa el domingo a laSexta tras cerrar al alza el curso pasado con un 6,2% y 849.000 espectadores de media, registrando cada domingo más de 2,6 millones de espectadores únicos. En target comercial, 'Salvados' destacó con un 7,3%.