Chicote ('Pesadilla en la Cocina'): 'Cuando la tensión explota no hay otra que parar'

'Pesadilla en la Cocina' ha vuelto a laSexta con su novena temporada, en la que Alberto Chicote intentará ayudar a nuevos establecimientos. En una entrevista en TVeo, el cocinero, que nos desvela las novedades de estas nuevas diez entregas del formato. También se moja sobre las audiencias y aún deja en el aire su participación en las Campanadas.

Recordamos que, la semana pasada, 'Pesadilla en la cocina' estrenó con gran éxito su nueva temporada en laSexta. Tanto es así que el programa conducido por Alberto Chicote lideró sobre todos sus competidores con un 8% de cuota.Logró 679.000 seguidores de media y 2.247.000 espectadores únicos y fue líder en Target Comercial (12,5%) y entre los espectadores entre 25 y 44 años.

¿Qué nos espera en esta temporada de 'Pesadilla en la Cocina', en la promo hemos visto a participantes al borde de llegar a las manos?

Hemos tenido momentos muy delicados en esta temporada. Cada año digo lo mismo y puede parecer que nos repetimos, pero es la mejor temporada que hemos grabado hasta la fecha. Hemos tenido casos muy especiales y buenos y unas personas buenísimos.

Hemos procurado que los establecimientos a los que vamos sean diferentes, que no hayamos visto previamente. Esta temporada tenemos un lugar de bodas, que no habíamos hecho nunca, o establecimientos que no son restaurantes al uso normales. Aunque luego los capítulos más icónicos de 'Pesadilla en la Cocina' desde el principio han sido restaurantes normales y sin temáticas.

Siempre es el mismo equipo, los mismos minutos, pero cada partido es diferente, porque el punto de partida es el mismo, pero empiezan a pasar cosas y en cada capítulo el desarrollo es muy diferente. Esta temporada tenemos un poco de todo, porque hemos hecho diez programas muy diferentes entre sí y entre los que hemos hecho hasta la fecha. Eso es fruto del trabajo del equipo de 'Pesadilla en la Cocina' y cuando terminamos de grabarlo a todos nos quedó la sensación de haber hecho un temporadón.

¿Y cómo gestionas esos momentos de tensión entre los participantes?

Nunca sabes lo que va a ocurrir. Cuando la tensión explota y explota ya con una violencia demasiado alta no hay otra parar eso inmediatamente, colocarte en tu sitio y decir que esto no va a ocurrir. Entiendo que os digáis lo que os queráis decir, pero que lleguemos a un momento de violencia así no. Estando yo delante no voy a permitir que ocurra, bajo ningún concepto, antes me la llevo yo si hace falta.

También hemos visto algunos restaurantes con cucarachas. ¿Cómo vives esos momentos? ¿Cómo pueden llegar los restaurantes a estar en esas situaciones y con esa higiene?

En la mayoría de las ocasiones tiene que ver mucho con el desinterés, con el desánimo, con el todo ya me importa un bledo, pero es algo que no puedo entender. También soy propietario de un establecimiento, donde tomo todas las medidas preventivas para que no ocurra esto. En este caso, lo que tiene que ver con las plagas, con las cucarachas, es todo una cuestión preventiva para que estas cosas no ocurran. Una vez que ocurren por lo menos tienes que poner otra solución de forma inmediata.

Un restaurante tiene que ser un espacio sanitario e higiénico a más no poder porque nuestra dedicación es dar de comer. El resultado de nuestro trabajo la gente se lo mete por la boca, que suena muy heavy. Siempre hago la misma comparativa: imagínate que vas andando por la calle, de repente aparece una persona que no conoces de nada y te dice que te comas una croqueta. En el 95% de las ocasiones o el 100% dirías ni de coña. Cómo me voy a comer algo que no sé ni lo que es, ni de dónde viene, ni quién eres tú, ni nada de nada.

Sin embargo, si en vez de andar por la calle entras en un establecimiento y la misma persona te ofrece la misma croqueta, vas y pagas por ella. Un establecimiento de hostelería o de restauración tiene que ofrecer una garantía de que eso que estás haciendo cumple con unos parámetros suficientes como para que tú te lo puedas comer.

¿Alguna vez has pensado que era imposible ayudar a algún restaurante o incluso en irte antes de terminar el trabajo?

Nunca, no soy amante de las rendiciones. El volverme a casa sin tener el trabajo hecho es algo que no contemplo, porque hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo bien. Hay que dejar el sitio al menos con todas las condiciones y herramientas necesarias para que puedan mejorar. A partir de ahí contar con quienes están al cargo del establecimiento hagan buen uso de ello.

¿Cómo vives las audiencias? ¿Eres de mirar mucho los datos? ¿Qué esperas de esta nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina'?

Espero que vaya muy bien, pero ahora las audiencias son muy diferentes a cómo eran antes. Cuando empezamos con 'Pesadilla en la Cocina' la única audiencia que se tenía en cuenta era el porcentaje del share en televisión y ya está. Ahora mismo tenemos plataformas, reposiciones, la gente ve los programas a la hora que mejor le viene, dónde mejor le viene.

Evidentemente no me voy a poner chulo, me encantaría hacer un 37%. Esto es como el que dice que no quiere le den la Estrella Michelin. Una cosa es que trabajes para que te la den y otra cosa es que el día que te digan que eres la hostia, tú digas que no. Que te pasen la mano por el hombre y que hagas un datazo de audiencia es algo que a todos nos gusta.

Miraré las audiencias, pero ya no lo voy a mirar del mismo modo que lo miraba antes, cuando sabía que ese dato era absolutamente crucial. Ahora sé que está la audiencia de atresplayer, cuando esté en Netflix, la gente que luego ve las reposiciones en Mega, la que lo ve los sábados porque el martes en prime time le viene mal...

¿Aún quedan unos meses, pero te gustaría repetir al frente de las Campanadas?

Desde luego que me gustaría, siempre lo he dicho, que a mí el momento de Campanadas es algo que parece muy mágico. Estoy feliz cada vez que la cadena confía en mí para una retransmisión tan icónica como la de las Campanadas.

Si lo voy a hacer, todavía no lo sé. Lo que sí sé es que yo el 31 de diciembre trabajo sí o sí, porque estoy en la tele o estoy en el restaurante. El 31 si me quieres buscar va a ir trabajando o en Omeraki o en la Puerta del Sol, pero currando seguro.