'Emoción, ilusión y magia': Telecinco presenta la décima temporada de 'Got Talent'

'Got Talent' regresa a Telecinco con su esperada décima temporada este sábado 7 de septiembre a las 22h. El espacio vuelve a contar con Santi Millán como el perfecto maestro de ceremónias. Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández se mantienen como el jurado de la décima edición de 'Got Talent', que incorpora a Tamara Falcó.

"'Got Talent' es la marca de entretenimiento más importante del mercado. Cada año el equipo de Fremantle nos sorprende con un gran casting, con tanta calidad. Es una edición que hace honor a su número, es un 10, con emoción, ilusión, magia y grandes artistas. Hay un gran entretenimiento y lo vamos a poder disfrutar cada sábado", arrancaba Jaime Guerra la presentación en el FesTVal.

"El hecho de que se esté produciendo 16 países en el mundo y nosotros estamos en la décima tiene mucho mérito. Me gustaría poder destacar la generosidad del jurado, que siempre se muestran abiertos a los que ven y disfrutan en esa mesa, como Tamara que era su primera vez. Y también creo que es entretenimiento 100% y no os podéis perder el primer programa porque es el pase de Tamara y todos los jurados de la historia", añadía Mario Briongo, CEO de Fremantle.

Más allá de los habituales pases dorados, como novedad, esta temporada 'Got Talent' incorpora uno nuevo. Para celebrar la décima temporada, el talent show incorpora el pase platino. El concursante que consiga esta preciada ventaja conseguirá el pase directo a la gran final, sin tener que pasar ni siquiera por las semifinales.

De este modo, la nueva en 'Got Talent' es Tamara Falcó: "Vinieron casi toda mi familia a verlos y los que no lo han hecho quieren hacerlo. Ha habido un par de japoneses que me ha sorprendido muchísimo, porque yo no entiendo que te cojas un avión para hacer semejante chorrada. Ha habido gente maravillosa, eran increíbles. Hemos tenido accidentes, con gente saliendo por los aires, porque algunos no querían respetar las medidas de seguridad y les ha obligado el programa".

"Conociendo el formato, esa mesa, esa silla y escenario estás cada vez más libre. Pese a que parece que te vas haciendo, con cosas que crees que ya has visto todo, cada año vas disfrutando y apreciando más. Y también disfrutando de mis compañeros y no estando tan pendientes de la frase o de ser correcta. Creo que este año, por fin he espabilado", explicaba, por su parte, Paula Echevarría.

"Me sorprende que aún se pregunte si hay talento, pero hemos llegado a una décima edición. 'Got Talent' es una forma de tomarle el pulso al planeta en cuanto al talento, porque viven personas de todo el mundo. Para los que estamos en esta mesa también es un lujo que pagaríamos por estar, pero tenemos la suerte de que nos pagan por ello", añadía Risto Mejide.

Recordamos que la novena edición de 'Got Talent' fue líder de su franja con un 12,4% y 1.149.000 seguidores. El talent show presentado por Santi Millán, que se emitió los sábados, no tuvo competencia al enfrentarse a 'Password' desde Antena 3. Fue la primera temporada de Flo, como sustituto de Dani Martínez, mientras que Paula Echevarría se incorporó un año antes, relevando a Paz Padilla.