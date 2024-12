Emma García tiene que pedir ayuda tras unos problemas técnicos en directo en 'Fiesta'

'Fiesta' de Emma García no descansó en Navidad y celebró este 25 de diciembre una tarde cargada de música con la primera semifinal de 'Fiestavisión'. En este especial navideño, los colaboradores pusieron a prueba sus dotes vocales en un pequeño concurso en el que versionaron canciones en directo. Todo bajo la atenta mirada de un jurado formado por Sylvia Pantoja, Manu Tenorio y Lorena Gómez.

'Fiesta' comenzó con ciertos contratiempos técnicos que dificultaron la valoración de las actuaciones. Almudena del Pozo fue la encargada de inaugurar la competencia interpretando "Nada fue un error", de Coti. Tras su número, Emma García destacó el esfuerzo de la colaboradora, que había tenido menos tiempo de preparación: "Tengo que decirte que nos ha asombrado mucho tu interpretación", elogió la presentadora.

Sylvia Pantoja, sin embargo, señaló que las complicaciones no habían pasado desapercibidas para el jurado. "Has elegido un tema facilito, la verdad, pero bien, te lo han montado bien bailando. El único problema no es por ti. Es que lo escuchamos muy mal, y hemos escuchado más alto al público", comentó la cantante, lanzando un mensaje directo al equipo técnico de 'Fiesta'.

| Telecinco

Emma García recogió rápidamente el guante y respondió: "Me gusta mucho que lo digáis, que necesitamos que los escuchéis un poquito mejor. Hablamos con los compañeros de sonido, y pedimos también para escucharos un poquito mejor". La propia Sylvia Pantoja no dudó en remarcar el inconveniente: "Yo tampoco te escucho a ti cuando hablas...", contestó en tono irónico en 'Fiesta'.

Manu Tenorio, por su parte, intervino para pedir la colaboración del público presente. "Está muy bien que canten y animen, pero es que tampoco los escuchamos", señaló, sugiriendo que aplaudieran al ritmo de la música para evitar interferencias.

Pese a las dificultades, el jurado no escatimó en halagos hacia el desempeño de Almudena. "El look está impresionante, las cosas como son, un espectáculo", destacó Tenorio, mientras Lorena Gómez opinó que no era necesario repetir la actuación, a pesar de los problemas de sonido.

'Fiesta' aprovechó una pausa publicitaria para intentar "solucionar el problema de los audios". Además, Emma García asumió la situación con humor: "Es Navidad, y estas cosas nos pasan".