Emma García paraliza 'Fiesta' para actualizar el estado de salud de Belén Rodríguez

Emma García dedicó un emotivo momento en 'Fiesta' para hablar sobre el estado de salud de su compañera y amiga Belén Rodríguez. La colaboradora en noviembre anunció que se alejaría temporalmente de la televisión tras ser diagnosticada con cáncer de garganta. Ahora, Emma García compartió detalles de una reciente conversación con Belén Rodríguez, destacando su actitud positiva y fortaleza en medio de esta difícil etapa.

"Me ha llamado recién salida del gimnasio. Estaba con una vitalidad, una energía, con un humor, ella no sabe lo graciosa que es incluso en situaciones tan difíciles como la que está pasando", explicó con alegría Emma García.

Según relató, Belén Rodríguez "está procesando unas semanas duras de médicos, de visitas, de pruebas. Dice que está súper agradecida a todo el mundo, se agobia porque quiere responder a todos. Yo le he dicho que no lo haga porque lo hacemos para darle cariño y que sepa que estamos ahí". Emma García quiso aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje directo en 'Fiesta': "Lo primero es que se cuide, que se proteja a ella y que se dedique tiempo a ella. Tiene que ser generosa con ella", señaló.

| Telecinco

Emma García también reveló en 'Fiesta' que Belén Rodríguez ya tiene claros sus próximos pasos: "Me decía que después de hablarlo con los médicos, empieza la radio y quimio el 2 de enero creo que me ha dicho. Durante unos meses va a estar centrada en esas sesiones. Le encantaría trabajar, lógicamente no lo puede hacer porque es un tumor en la garganta".

En un gesto de admiración, Emma García destacó el optimismo con el que Belén Rodríguez está afrontando su situación, explicando cómo su actitud incluso tranquiliza a los demás. "Es increíble, te relaja y te tranquiliza muchísimo. Me decía que por favor, creo que lo hacemos todos sin darnos cuenta, que quiere hablar de otros temas, que no le preguntemos todo el rato cómo está y que tenga que decirlo, que lo quiere decir, pero que le gustaría hablar de otras cosas", añadió.

| Telecinco

La presentadora también habló sobre la fortaleza que percibe en su compañera: "Lo tiene claro, está con ganas. Está con actitud positiva y súper agradecida por el apoyo recibido. Necesita despejarse un poco y tiempo para adaptarse a la nueva rutina".

Para finalizar, Emma García compartió una noticia que, según confesó, le llenó de alegría. "El 1 de enero de 2025 deja de fumar", contó con entusiasmo. Finalmente, le dedicó unas palabras llenas de cariño: "Te digo una cosa, Belén: no te puedes imaginar lo que te queremos. Lo cerquita que te llevamos".