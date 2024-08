Divinity anuncia el estreno de 'Quiéreme siempre', nueva serie turca de Kerem Bürsin

Divinity se prepara para estrenar su nueva apuesta turca, 'Quiéreme siempre', el próximo lunes 19 de agosto a las 22:00h. Esta serie, que también estará disponible en Mitele PLUS por adelantado, promete cautivar a la audiencia con una historia de amor, redención y superación personal. Kerem Bürsin, además, vuelve a Divinity con el estreno de 'Quiéreme siempre'.

Los protagonistas son dos jóvenes de dos mundos diametralmente opuestos, que conforman la piedra angular de 'Quiéreme siempre'. Ateş es un millonario arrogante que no confía en nadie, y Leyla, una estafadora que nunca ha conocido a su familia. Ambos se verán inmersos en un viaje emocional que cambiará sus vidas y unirá sus destinos.

El carismático galán turco Kerem Bürsin ('Love is in the air') y Hafsanur Sancaktutan ('Gülperi: todo por mis hijos') encarnan al dúo protagonista. 'Quiéreme siempre' es una ficción creada por Kübra Sülün ('Mi mentira más dulce') y dirigida por Ali Bilgin ('Stiletto Vendetta') y Beste Sultan Kasapogullari ('Hayat: Amor sin palabras').

| Mediaset

Convertido en una celebridad internacional, Kerem Bürsin actualmente cuenta con 11,3 millones de seguidores en Instagram. Encarna a un hombre solitario marcado por la temprana muerte de su madre a quien el amor hará madurar y estrechar el vínculo con su familia en esta historia de amor y resiliencia ambientada en Estambul.

Así es la trama de 'Quiéreme siempre'

Leyla es una huérfana acostumbrada a hacer frente a las dificultades que disfruta de los pequeños momentos de la vida. Tiene la firme esperanza de que algún inesperado día se reunirá con sus padres, aferrándose a la idea de que la dejaron en el orfanato a regañadientes cuando era bebé. Encontrar a sus progenitores será el principal motor de su vida y por ello se unirá a un grupo de estafadores para conseguir dinero con el que costear su búsqueda.

Ateş, por su parte, es hijo del dueño de un importante holding empresarial cuya vida aparentemente perfecta se trunca tras la muerte de su madre. Desde entonces, estudió en diversos internados y ha vivido en diversos países, convirtiéndose un hombre independiente y cínico.

Sin embargo, sus caminos se cruzarán tras conocerse un día en un hotel, donde Ateş, quedará impresionado por la belleza de Leyla. Además, ella se sentirá irremediablemente atraída por él, pese a su esnobismo y altivez. Sin embargo, cuando el destino los vuelve a reunir, la radiante y arrolladora personalidad de Leyla traspasará paulatinamente las defensas de Ateş, llevando a ambos descubrir el amor.