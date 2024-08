'No me han invitado': la actriz de 'Los Serrano' que no irá a la boda de Víctor Elías

La boda de Víctor Elías, conocido por su papel de Guille en la exitosa serie 'Los Serrano', con la cantante Ana Guerra ha acaparado la atención de muchos. Especialmente entre los seguidores de la famosa ficción de Telecinco, que volverán a ver juntos a gran parte del elenco durante el enlace. Sin embargo, un detalle ha sorprendido a muchos: la ausencia de una de las actrices que acompañó a Víctor Elías durante años en las pantallas.

Goizalde Núñez, quien dio vida a la entrañable Lourditas en 'Los Serrano', ha revelado en 'Socialité' que no ha sido invitada a la boda de su antiguo compañero. "Debe de haber algún grupo de WhatsApp, pero, particularmente, yo no estoy", comentó la actriz con su característico sentido del humor. No obstante, dejaba claro que su exclusión no la ha afectado demasiado.

Al preguntarle sobre la boda, Goizalde Núñez mostró su sorpresa y cierta ironía: "¿Que se casa? Sin avisarme. No sabía que se casaba. Le suelo ver de tanto en cuanto, es de los pocos con los que guardo así un vínculo, pero no voy a ir a la boda. Las bodas no las aguanto", confesó entre risas. Estas palabras han generado un revuelo, ya que muchos esperaban ver a los antiguos miembros de 'Los Serrano' reunidos en este especial acontecimiento.

| Mediaset

No es la primera vez que Goizalde Núñez queda fuera de un evento relacionado con el elenco de 'Los Serrano'. Hace unos meses, durante un reencuentro de los actores de la serie, la actriz tampoco estuvo presente. A pesar de ello, Goizalde recuerda su paso por la serie con cariño: "Me hizo muy popular, me empezaron a reconocer por la calle, cosa que, al principio, asusta mucho, pero está muy bien. Lo recuerdo con muchísimo cariño y que, a nivel profesional, me abrió muchísimas puertas".

Mientras se espera la llegada del gran día, la boda de Víctor Elías promete ser uno de los eventos más comentados del año. De hecho, está en duda si asistirá la Reina Letizia, que es prima del novio.