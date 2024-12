Cristina Pardo habla ahora por primera vez sobre su vestido para las Campanadas

Cristina Pardo se prepara para despedir el año junto a Iñaki López en laSexta, y su elección de vestido para las Campanadas está generando expectación. Durante su última colaboración en 'El Hormiguero', la presentadora compartió algunos detalles sobre el vestido que lucirá la noche del 31 de diciembre. Todo en una charla llena de humor y complicidad con Pablo Motos y sus compañeros de tertulia.

"He visto tu vestido, me parece una preciosidad", afirmó Pablo Motos, destacando la diferencia con el secretismo que rodea al diseño de Cristina Pedroche, que presentará las Campanadas en Antena 3. Entre risas, Cristina Pardo comentó: "Estoy muy contenta, es increíble y muy bonito. No es una cosa que se come el vestido, ni se puede comer mucho para entrar dentro del vestido".

La presentadora respondió con naturalidad a las bromas en el plató, donde incluso se especuló que su vestido podría estar hecho de algodón de azúcar o maíz, según sugirieron las hormigas del programa.

| Europa Press

La conversación derivó en una reflexión sobre los vestidos de fiesta, con Cristina Pardo y otras invitadas, como Tamara Falcó y Nuria Roca, coincidiendo en que, aunque muchos de estos diseños son "maravillosos", suelen ser incómodos. "Hay vestidos maravillosos, pero son incómodos", admitieron, mientras Tamara Falcó compartía que algunas personas evitan beber agua para no tener que lidiar con el vestido en el baño.

Recordamos que Cristina Pardo repite, por octavo año consecutivo, como conductora del último programa del año. Por su parte, Dani Mateo se vuelve a poner al frente en esta cita tan especial por cuarta ocasión. Una oferta diferente, donde la pareja aportará humor y emoción al cambio de año desde la tradicional Puerta del Sol.

Históricamente, laSexta ha acompañado a los espectadores en esta noche tan especial desde su nacimiento en 2006 ofreciendo una programación especial. Más de 2,9 millones de personas pasaron en algún momento por 'Directo al 2024'. laSexta volvió a experimentar un excelente resultado de audiencias en sus Campanadas. Con Dani Mateo y Cristina Pardo, esta emisión especial logró reunir a una media casi 800.000 espectadores, superando notablemente a la apuesta de su rival.