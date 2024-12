Cristina Pedroche suelta el bombazo que nadie esperaba de sus Campanadas de Antena 3

A menos de dos semanas para acabar el año, ya está todo preparado para las Campanadas de este año. Cristina Pedroche, que continuará dándolas en Antena 3 junto a su inseparable Alberto Chicote, vuelve a despertar interés, como es tradición. La presentadora ha visitado 'El Hormiguero' aprovechando para desvelar nuevos detalles sobre su gran vestido.

Cristina Pedroche cumple una década presentando las Campanadas. Su presencia en una fecha tan señalada se ha consolidado a lo largo de los años con sus sorprendentes vestidos. De hecho, esa es su gran baza para conseguir que aumente la expectación de la audiencia.

Después de que Pablo Motos le preguntara por cómo iba a ir, ella tuvo claro que su respuesta tenía que calar entre la audiencia. "Este año por primera vez en la historia de Antena 3 tenemos otro set de las Campanadas", soltaba emocionada. Cristina Pedroche soltaba este gran bombazo, dejando con la boca abierta al presentador de 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

"Tenemos terraza más grande, entonces ahí no va a haber miedo de alturas, de anchos. Mi vestido va a poder ser gigante. Es el año en el que el vestido es el más grande y el año en el que es más Pedroche, las dos cosas", avanzaba.

Sin embargo, no podía abandonar 'El Hormiguero' sin antes soltar alguna pincelada sobre su vestido. "Es muy grande, por eso no me lo he podido probar. Todavía no me lo han traído, no está en esta ciudad", comunicaba Cristina Pedroche, dejando sin palabras a Pablo Motos.

El presentador de 'El Hormiguero' quiso saber si su nuevo vestido estaba hecho en España o si venía de otro país. La presentadora de las Campanadas se encargó de negar que viniera de fuera, asegurando que es "made in Spain". En menos de dos semanas Cristina Pedroche volverá a su tradicional Puerta del Sol como cada 31 de diciembre.

"Es 'made in spain' por supuesto. Los diseñadores y todas las personas involucradas en este sueño, porque es un sueño, podrían perfectamente haber hecho este diseño para Beyoncé, Lady Gaga, las Kardashian, para la gala MET... Pero, lo han hecho para mí", exponía bastante emocionada en 'El Hormiguero', sin poder creérselo todavía.