Carmen Machi desvela ahora por qué nunca antes había querido visitar a David Broncano

Carmen Machi fue este lunes la invitada especial en 'La Revuelta', el programa presentado por David Broncano en TVE. Aunque Broncano cuenta con una larga trayectoria invitando a grandes personalidades, la actriz nunca había aceptado sus propuestas, ni siquiera en la etapa del formato en Movistar Plus+. Sin embargo, finalmente, Carmen Machi pisó el plató y explicó con sinceridad por qué había tardado tanto en hacerlo.

"Yo no quería venir porque esto es un curro", admitió Carmen Machi sin rodeos, justificando que sentía presión al imaginarse frente a David Broncano: "Estar a tu altura no es fácil. Que parece que no haces nada, pero tú eres muy listo", reconoció la actriz, alabando al presentador mientras desvelaba el motivo principal de su reticencia. David Broncano, por su parte, intentó quitarle importancia a la confesión de Carmen Machi: "Solo buscamos que la gente se lo pase bien".

Otro factor determinante para que Carmen Machi finalmente aceptara la invitación fue su padre, gran seguidor del programa. La actriz mencionó este detalle mientras elogiaba la atmósfera relajada y original de 'La Revuelta'. David Broncano quedó sorprendido con la confesión: "Yo te iba a afear que en 8 años no hayas venido al programa, pero que le hayas dado el giro a venir porque lo ve tu padre es muy bonito".

| RTVE

Entre bromas, Carmen Machi reconoció que su visita al programa era un pequeño "sacrificio" por su padre. Sin embargo, también admitió que le resultaba complicado adaptarse al particular ritmo de 'La Revuelta': "Es que esto es un curro. Aquí tienes que estar como quieto, porque si te mueves mucho, no funciona, tienes que estar como atontado", comentó.

"Cuando venimos a la tele, es para promocionar un proyecto. Aquí lo último que se hace es promocionar", apuntó con franqueza Carmen Machi, arrancando nuevas carcajadas. A pesar de sus dudas iniciales, la actriz disfrutó enormemente de su paso por 'La Revuelta': "Me alegro muchísimo de haber venido", concluyó.

Recordamos que, este lunes, 'La Revuelta' de David Broncano saltó al pleno prime time líder con un 16,3% de cuota y 1.644.000 espectadores. El espacio de entrevistas, que recibió a Carmen Machi, subió al 24,9% entre el público entre 25 y 44.