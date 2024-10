Boing estrena la sexta temporada de 'La casa de los retos' con once nuevos juegos

Once nuevos retos para realizar en familia, diversión a raudales, preguntas ingeniosas, bromas y mucho humor son los principales ingredientes del regreso de 'La casa de los retos'. El concurso presentado por David Moreno estrenará el próximo lunes 7 de octubre estrena su sexta temporada en Boing. El espacio se emitirá en tira diaria de lunes a jueves a las 20:30 horas.

Cada semana, tres nuevos equipos formados por padres e hijos participarán en las sorprendentes pruebas que el programa ha preparado para esta nueva temporada. En cada entrega, cada pareja formada por uno de los padres y su hijo/a tendrá que demostrar su habilidad en agilidad mental, capacidad estratégica, compenetración y destreza con el fin de ir sumando la mayor cantidad de puntos.

'La casa de los retos' abre las puertas de su nueva temporada cargada de novedades, entre las que destaca la incorporación paulatina de once originales retos a otros veinte ya conocidos. Nuevos desafíos que pondrán a prueba la pericia y trabajo en equipo de los participantes. Como "On Off", en el que probarán su memoria y velocidad ante un panel vertical con diversas bombillas en cuadrícula que se activa con un interruptor a varios metros de distancia.

| Mediaset

También "Oído cocina", donde padres e hijos tendrán que probar alternativamente y a ciegas los alimentos que se encuentran en una mesa y describirlos sin mencionar su nombre para que su compañero pueda adivinarlos. O "Caratarta", que retará a cada adulto a transportar de una mesa a otra platos llenos de nata pegados a la cara y sin ver. Así como "Acaparabolas", en el que cada familia tratará conseguir cargar el mayor número de bolas de tres tamaños distintos sin que se les caigan.

En la última entrega de cada semana, la de los jueves, las dos familias con mayor puntuación se enfrentarán al emblemático reto final. Es el "Huevo Splash", para conseguir alzarse con el título de campeona semanal y conseguir como premio un viaje para toda la familia.

Tras sumar tres años de liderazgo consecutivo, 'La casa de los retos' culminó la temporada pasada como el programa infantil de producción propia más visto entre los niños en los canales temáticos. Consiguió una media del 17,1% de share entre los espectadores de 4 a 12 años, su segunda mejor marca de temporada en su historia. Además, marcó un incremento de 1,3 puntos sobre la temporada anterior (15,8%).