Blanca Romero suelta el bombazo sobre cómo irá vestida en las Campanadas de Telecinco

Las Campanadas de Telecinco no han dejado a nadie indiferente. Tras muchos rumores que apuntaban a los Mozos de Arousa, los exconcursantes de 'Reacción en cadena' cayeron en el último momento, dando paso a otra pareja de presentadores. Blanca Romero, que dará las Campanadas junto a Ion Aramendi, ha revelado nuevos detalles sobre su presencia.

La actriz visitó 'Martínez y hermanos' para alimentar el hype de cara a las Campanadas de Telecinco. No fue la única invitada del programa de Dani Martínez, ya que el humorista también recibió la visita de David Bustamante y Kira Miró.

Blanca Romero, que dentro de muy poco estrenará 'Next Level Chef', acudió al programa de Dani Martínez para promocionar sus Campanadas. El humorista aprovechó para preguntarle por su outfit, rescatando un video que subió la actriz su última Nochevieja. En el video se podía ver cómo ella lucía en chándal, algo que sorprendía a los seguidores de 'Martínez y hermanos'.

| Mediaset

"¿Te vamos a ver dando las Campanadas con ese outfit y ese moñito?", le preguntaba con sorna el cómico. La actriz respondió con total libertad, dejando caer alguna pista sobre cómo ira en las Campanadas. "De lo del traje no puedo decir nada, obviamente, pero tenía una idea que va a ser la contraria", añadía Blanca Romero.

"Yo nunca fui de ir de princesa y ocupar mucho espacio, y me apetecía serlo por un momento. Pero, no se me va a dar", aseguraba la actriz, dando nuevas pistas sobre su estilismo para despedir el año en Telecinco.

Además, protagonizó uno de los momentos más íntimos de la noche, al confesar que "las Nocheviejas no me gustan nada". El 31 de diciembre era de esas fechas que la actriz odiaba por encima de muchas cosas. Sin embargo, aceptó ser la presentadora de las Campanadas, prometiendo que será "la más especial y divertida de mi vida".

"En esta (Nochevieja) voy a conceder deseos desde la pantalla.Estad muy atentos e id pensando vuestro deseo que os lo voy a conceder. Sacaré los polvos mágicos esa noche", exponía ilusionada Blanca Romero.