Ion Aramendi cuenta ahora toda la verdad de las Campanadas de los Mozos de Arousa

'Reacción en cadena' ha dado un giro de 180º tras la salida de sus míticos Mozos de Arousa. Los concursantes gallegos ya han dado las explicaciones pertinentes sobre su despedida, tanto del programa como de Telecinco. Ahora le ha tocado el turno a Ion Aramendi, siendo esta la primera vez que se moja sobre las supuestas campanadas que habría dado con sus queridos exconcursantes.

El presentador de 'Reacción en cadena' dará las Campanadas de Telecinco junto a la actriz y presentadora Blanca Romero. Sin embargo, esta decisión no habría sido bien recibida por todos, ya que, según apuntaban los gallegos, tenían incluso firmado el contrato. El fichaje de la presentadora de 'Next Level Chef' dejó sin palabras a más de uno.

Ahora bien, Ion Aramendi se ha pronunciado sobre esta polémica, con unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente. El presentador de 'Reacción en cadena' se ha mojado, por primera vez, a través de una entrevista en El Confidencial."Yo no sabía con quién iba a darlas y siempre que lo hemos hablado ha sido a título individual", comenzaba el periodista.

Con esta primera frase, todo indicaría a que el presentador de 'Reacción en cadena' se desentendería de la polémica, alegando que no era conocedor. "A mí cuando me proponen las campanadas, nadie me dice que va a ser con ellos ni nada. Esa historia o esa versión no la he conocido nunca", confesaba Ion Aramendi, sorprendiendo a muchos.

| Mediaset

"Ni siquiera sabía que iba a ser con Blanca Romero, de hecho pensé, '¿yo solo?'", insistía el periodista. Aun así, se mojó sobre el supuesto engaño de Telecinco a los Mozos de Arousa, tras el "se han reído de nosotros", que soltó Borjamina. Ion Aramendi exponía que son "cuestiones de cadena".

"Yo no me meto, como mucho mando en mi casa y poco. Por lo tanto, en las cuestiones que tiene la cadena jamás me voy a meter", reconocía el presentador de 'Reacción en cadena'. Sin embargo, admitió haber hablado con los Mozos de Arousa, sobre su polémico final.

"Fue fenomenal y estamos supercontentos con esa despedida, les voy a echar de menos y les tengo mucho cariño. Estoy agradecido, tanto yo como el formato, por todo este año y medio que hemos vivido juntos.Del tema de las campanadas no he hablado con ellos porque es algo que no me compete", contaba Ion Aramendi.

El presentador de 'Reacción en cadena' aprovechó su entrevista para mandar un cálido mensaje a sus queridísimos exconcursantes. "Les deseo que les vaya muy bien y para lo que necesiten, aquí estoy. Ellos están muy felices con todo lo que han conseguido y supongo que les va a ir fenomenal en la vida", aseguraba Ion Aramendi.