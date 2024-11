Arturo Requejo ('Gran Hermano') conmociona al desvelar que casi muere por la DANA

Arturo Requejo, antiguo concursante de 'Gran Hermano 11', ha compartido un desgarrador testimonio sobre los momentos de angustia vividos durante la reciente DANA que ha azotado varias provincias de España. En Letur, Albacete, Arturo Requejo y su familia enfrentaron una situación de peligro extremo debido a la fuerza de las aguas.

Su esposa relató la gran angustia de la situación, expresando su alivio y tristeza por las pérdidas en su comunidad: "Me siento muy afortunada por estar a salvo. Y muy triste e impotente de no poder haber hecho nada por las personas desaparecidas. Lo pasamos muy mal en Aloha Letur por más de dos horas, pero el agua cedió y nos pudimos escapar".

El drama comenzó mientras Arturo Requejo descansaba en casa y su esposa y su hijo, de casi dos años, se encontraban en el bar que la familia regenta. La situación empeoró rápidamente, dejando a los clientes atrapados y sin posibilidad de escapar.

"Estaba mi mujer con mi hijo en el bar y yo no podía bajar, porque no hay acceso ni salida. En el bar ya tenían el agua por los tobillos y estuvieron tres horas llamando al helicóptero. Si no llega a ser por una caseta que tenemos delante, se lleva nuestro bar entero, con la gente", explicó Arturo Requejo, describiendo el riesgo que corrían sus seres queridos.

"Toda esa riada, todo eso que habéis visto, todo eso que bajaba y que se ha acumulado en el pueblo, ha pasado a 10 metros de donde tenemos nosotros el local. Se ha llevado todo por medio, ha limpiado el barranco. Estábamos a 10 metros y un poco en alto, si no, toda la gente que había allí, incluidos mi mujer y mi hijo, no lo hubieran contado",declaró con evidente conmoción.

Arturo Requejo expresó su gratitud por haber sobrevivido, pero recordó las trágicas pérdidas sufridas por la comunidad: "Estamos sanos y salvo de milagro". Entre la tristeza y la indignación, enfatizó el peligro que corrieron sus familiares y vecinos. "Me podía haber quedado sin mujer y sin hijo por falta de un helicóptero de rescate, porque estaban atrapados", agregó, "he perdido vecinos, he perdido amigos, he perdido clientes, he perdido mi negocio y no sé por cuánto tiempo".