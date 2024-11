Las palabras de Paz Padilla directas contra el Gobierno por no poder ayudar en la DANA

Paz Padilla ha compartido en sus redes sociales un mensaje conmovedor y lleno de indignación por la situación que atraviesan las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. La presentadora, visiblemente afectada, lanzó un video en el que expresa su frustración y su deseo de ayudar, sin saber exactamente cómo hacerlo.

"Yo también tengo una escoba, ¿pero qué hago? ¿A dónde voy?. Yo quiero ayudar y me siento impotente y además indignada", comenta Padilla Padilla, dejando ver su dolor por no poder colaborar de una manera más directa con las personas afectadas.

En el video, Paz Padilla relata cómo había planeado visitar el cementerio para cumplir con la tradición de llevar flores a sus seres queridos, especialmente tras el reciente fallecimiento de su hermano. "Hoy iba a ir al cementerio a poner las flores, la tradición que tenemos aquí en Andalucía de llevar a nuestros seres queridos, flores. Hace una semana que yo enterré a mi hermano o sea entiendo perfectamente el dolor por el que están pasando", dice Paz Padilla.

| @paz_padilla, Instagram

A través de sus palabras, lanza una crítica velada al Gobierno y a los cuerpos de seguridad por lo que considera una falta de acción. "Lo único que me llega a través de las redes sociales es gente pidiendo auxilio. Los que pueden ayudar diciendo que como no me han pedido ayuda, ay, cómo tienen que hacer sus labores los militares", añade Paz Padilla en su queja directa al Gobierno.

La presentadora también se pregunta sobre la eficacia de las donaciones y la logística para que los recursos lleguen a los necesitados. "Vale voy a donar comida, voy a mandar ropa y ahora qué hacemos con esa ropa. ¿Sabemos si le va a llegar? ¿Quién se lo va a mandar?", reflexiona Paz Padilla, evidenciando su preocupación por la falta de coordinación en el proceso de ayuda.

Con un tono de desesperanza, Paz Padilla cuestiona cómo es posible que en España se esté enfrentando una situación tan precaria en cuanto a organización de ayudas y distribución de recursos. De hecho, ha comparado esta experiencia con su visión de otros países que, según ella, no cuentan con medios para gestionar catástrofes.

"De verdad es una gran impotencia que lo único que me sale es salir a la calle, utilizar mis redes sociales para decir esto porque no puedo hacer otra cosa. Porque me duele el alma y me duele el corazón viendo lo que está pasando", declara. Finalmente, Paz Padilla lanza una última pregunta que refleja su frustración: "¿Qué hago? ¿A dónde voy con mi escoba?".