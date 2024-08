La 1 lanza una nueva promo por la llegada de David Broncano, pero sin el presentador

La 1 ha lanzadouna nueva promo ante la llegada de David Broncano al access prime time, pero sin el presentador. A pocas semanas del estreno, la cadena tan solo había lanzado un spot con el cómico. De hecho, aún se desconoce el nombre del nuevo espacio que competirá directamente contra 'El Hormiguero'.

Sin embargo, justo antes de El Tiempo, este lunes 19 de agosto,La 1 sorprendía con una promo protagonizada por Jorge Ponce: "Buenas tardes, repasamos un tiempo diverso en nuestra península. En algunas zonas del interior el tiempo para que no pasa, con días de hasta 37 horas, que ya no sabes qué hacer con tu vida. En otros puntos del levante, el finde te lo comes en la cola del after".

"Lo que también se viene es este frente", añade Jorge Ponce, mientras en el mapa de España se ve una fotografía de David Broncano apareciendo desde las islas baleares. "Un frente que vemos ahí, irregular, también sobrevalorado. Va a pasar sobre toda la península con ilusión, aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división", concluye la promo.

Por lo tanto, aún queda en duda el nuevo nombre del programa de David Broncano, teniendo en cuenta que muy previsiblemente no podrá utilizar la marca 'La Resistencia'. De hecho, el cómico registró 'La Resiliencia', según se puede observar el registro de marcas y patentes.

Recordamos que el programa se emitirá desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025, y luego desde septiembre de 2025 hasta julio de 2026. David Broncano tendrá garantizados un mínimo de 155 entregas al año con una duración de entre 70 y 80 minutos, arrancando a las 21:45h.

Cada temporada tendrá un coste máximo total de 14.076.135,31 euros más IVA, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA de media por entrega. Además, RTVE tendrá la opción de rescindir el contrato de la segunda temporada si no logra un 7,5% durante cuatro meses consecutivos en el access y del 8% en late nigth. Unos resultados que no serían complicados de conseguir, teniendo en cuenta que son las audiencias en las que hace unos meses se movía '4 Estrellas'.

En cuanto a las condiciones, David Broncano exigió que sus colaboradores Jorge Ponce y Ricardo Castella lo acompañen "salvo acuerdo en otro sentido" en su salto a RTVE. También se ha confirmado la continuidad de Ernesto Sevilla de cara a la primera temporada. Además, tendrá total libertad de producción y creatividad, ya que la única condición es que sus contenidos cumplan con el Manual de Estilo de RTVE.