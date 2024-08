Risto Mejide reaparece en 'Todo es Mentira' con un emotivo homenaje al niño de Mocejón

Con el fin del verano, los programas televisivos están recuperando a sus presentadores titulares, y este lunes, 19 de agosto, fue el turno de Risto Mejide. El presentador de 'Todo es Mentira' ha estado ausente durante todo el verano desde su salida el pasado 13 de junio. Ahora, aún en agosto, ha retomado su lugar en el programa de Cuatro.

Durante estos dos meses de ausencia, Risto Mejide se dedicó inicialmente a las grabaciones de la nueva edición de 'Got Talent', antes de tomarse un descanso. Durante su ausencia, 'Todo es Mentira' ha sido conducido por Marta Flich y Pablo González-Batista, que asumieron la responsabilidad de mantener el espacio en marcha.

El regreso de Risto Mejide estuvo marcado por un comienzo emotivo, ya que decidió iniciar la emisión rindiendo homenaje a una de las tragedias más recientes ocurridas en España. El presentador dedicó su primer programa de la temporada a Mateo, un niño de once años que fue asesinado en Mocejón, un hecho que ha conmocionado al país.

Al comienzo del programa, Risto Mejide tomó un breve momento para abordar el tema con solemnidad: "Enseguida vamos con todos esos temas. Pero antes me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque no forma parte de los contenidos de este programa. No es la temática que usualmente tratamos", expresó el comunicador, dejando claro que, aunque no era un tema típico para el programa, sentía la necesidad de mencionarlo.

| Mediaset

"En este caso creo que es relevante e importante atender a una cosa tan terrible como la que ha ocurrido en Mocejón", continuó Mejide antes de enviar sus condolencias a los padres de Mateo. "Con vuestro permiso y el de todo el equipo, no podemos hacer otra cosa que dedicarle este programa a sus familiares. Un beso Mateo allí donde estés", agregó con evidente emoción.

El homenaje concluyó con un mensaje de esperanza y justicia. "Esperamos que se haga justicia", sentenció Risto Mejide, seguido de un aplauso del público en el plató, en un gesto de solidaridad y respeto hacia la tragedia que había tenido lugar.

Además, Risto Mejide aprovechó la ocasión para agradecer a Pablo González Batista, quien asumió su rol durante las vacaciones. Con su característico humor, comentó: "Ay, a ver… Yo es que no me acuerdo cómo se hacía esto. Os lo digo. Tened paciencia conmigo, es mi primer día tras las vacaciones", mostrando disposición para enfrentar la nueva temporada televisiva.