Audiencias: 'Gran Hermano' arrasa en su regreso ante el buen especial de 'Emparejados'

El regreso de 'Gran Hermano' lidera la noche en audiencias desde Telecinco con un gran 17,4% y 1.053.000 espectadores: el express se queda en un 10,7% y 1.207.000. El especial de 'Emparejados' de Joaquín Sánchez se ha quedado en un 14,1% y 847.000 televidentes desde Antena 3.

Por su parte, el partido amistoso entre Serbia y España arrasó con un 23,3% de cuota junto a 2.559.000 seguidores. 'Callejeros' se despide con un escueto 4,8% y 400.000 de la noche de Cuatro. Finalmente, 'El Taquillazo: Uno de los tres' se queda en un flojo 4,3% y 308.000 en laSexta.

'El Hormiguero' sigue por todo lo alto en audiencias con un gran 18,2% de share y 2.119.000 espectadores desde Antena 3. Deja a 'Babylon Show' de Carlos Latre en un mal 5,9% y 706.000 televidentes en Telecinco. También es superado por 'First Dates' (6,6% y 776.000), pero no por 'El Intermedio' (5% y 589.000) en el access prime time.

| Mediaset, Atresmedia

'El Diario de Jorge' no levanta cabeza en Telecinco

'El Diario de Jorge' sigue flojo en audiencias en la sobremesa Telecinco con un 6,8% y 614.000 espectadores. Sin embargo, 'Sueños de Libertad' lidera en audiencias la sobremesa con un buen 12% de share y 1.105.000 televidentes desde Antena 3. 'La Promesa' consigue un estupendo 10,9% y 824.000 en la tarde de La 1.

'TardeAR' cae a un 9,1% junto a 642.000 telespectadores desde Telecinco. No puede con 'Y ahora Sonsoles' al obtener un 10% de cuota junto a un 728.000. 'Todo es Mentira' con Risto Mejide sube a un estupendo 6,6% y 583.000 en la tarde de Cuatro.

'Pasapalabra' sigue por todo lo alto con un 16,2% junto a 1.309.000 espectadores en Antena 3: supera el 20% en sus minutos finales. 'Reacción en Cadena' no funciona con un 9,1% y 731.000.

'Aruser@s' regresa a laSexta líder con un buen 15,5% y 317.000 fieles. Después, el liderazgo en audiencias es para 'Vamos a ver', que consigue un 13,2% de share y 354.000 fieles. 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 20,1% de cuota de pantalla junto a 1.379.000 espectadores, mientras Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día con un gran 21% y 1.922.000.

Antena 3 recupera el liderazgo del jueves en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 5 de septiembre con un 13,9% de share. La 1 es segunda con un 11,3% y Telecinco se queda tercera posición con un 9,8%. laSexta con un 6% vuelve a estar un día más por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 4,8%.