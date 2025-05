Nube tóxica en España: todo lo que se sabe del incendio que ha confinado 5 municipios

En la madrugada de este sábado, un incendio originado en una fábrica de productos químicos para piscinas de Vilanova i la Geltrú, en la provincia de Barcelona, ha desatado una emergencia. El siniestro, que se produjo sobre las 02:20 horas, ha generado una densa nube tóxica que se ha expandido rápidamente por la zona, afectando a varios municipios de la costa catalana.

El incendio se originó en la nave de la empresa Clim Waterpool. Esta almacena una gran cantidad de productos, entre ellos unas 70 toneladas de cloro. Este compuesto químico ha sido el principal responsable de la toxicidad de la nube, que ya ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas de seguridad.

Confinamiento de cinco municipios

A consecuencia del incidente, más de 160.000 personas se encuentran confinadas en sus casas desde las 05:30 horas. Los municipios afectados, ubicados entre Barcelona y Tarragona, incluyen Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit y Calafell. También se ha pedido el confinamiento en el núcleo de Roquetes.

Protección Civil ha instado a los vecinos a no salir a la calle, cerrar ventanas y puertas, y evitar el uso de sistemas de climatización. Por su parte, las autoridades locales han indicado que la movilidad en las zonas afectadas está restringida, permitiendo solo desplazamientos hacia centros sanitarios. Los ciudadanos que se desplacen por la zona deben usar mascarillas como medida de protección adicional.

El aire contaminado ha motivado que la circulación en algunas vías se vea gravemente afectada. La circulación en la C-31, que atraviesa Calafell, Cunit y Cubelles, está cortada. Además, los trenes de la línea R2 Sur y las líneas regionales, que atraviesan estas zonas, han suspendido su servicio.

En cuanto al acceso por carretera, la autovía C-15 ha reabierto parcialmente, aunque con restricciones en un radio de 500 metros alrededor de la fábrica afectada.

Situación actual

Los Bomberos de la Generalitat han informado que el incendio se encuentra en fase de estabilización y han logrado frenar su propagación a naves vecinas. Además, el viento está favoreciendo que la nube tóxica se dirija hacia el mar.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos debido al incendio o a la exposición a la nube tóxica. Sin embargo, el incendio sigue generando preocupación entre la población, que permanece a la espera de nuevas indicaciones por parte de las autoridades.

Investigación sobre las causas del incendio

Aún se desconocen las causas exactas que originaron el fuego en la fábrica de Vilanova i la Geltrú. La empresa Clim Waterpool, que se dedica al almacenamiento y distribución de productos químicos para piscinas, ha sido identificada como el foco del incendio, pero el origen aún está siendo investigado.

Las autoridades se han comprometido a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes de esta magnitud.

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, informó a los periodistas que no se tiene una hora establecida para levantar el confinamiento y que, por el momento, no se contempla ampliar la zona afectada, aunque no se descarta hacerlo hasta que la situación esté bajo control.