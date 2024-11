Hay esperanza: La UME confirma una buena noticia sobre el centro comercial inundado

La angustia sigue instalada en Valencia, sobre todo en lo que respecta a aquellos sitios a los que no se ha podido acceder. Lo que más preocupa, viendo la cifra de desaparecidos, es que se puedan encontrar muchas más víctimas de la DANA. Y en los últimos días todas las miradas se han centrado en el centro comercial de Bonaire y en su aparcamiento subterráneo inundado.

Un lugar que preocupa, y con el paso de las horas se empieza a ver la magnitud del desastre que esconde en su interior. La zona de aparcamiento subterránea cuenta con decenas de coches atrapados, aunque hay buenas noticias.

Tras una primera inspección, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha confirmado que, de momento, no se han encontrado víctimas mortales. A pesar de todo, habrá que seguir revisando bien, porque se trata den un aparcamiento de grandes dimensiones.

El local está ubicado en Aldaia, en la comarca de l'Horta Sud, una de las más afectadas por la DANA. Tras inspeccionar más de 50 vehículos, los bomberos y la UME han descartado la presencia de cuerpos dentro de los coches revisados. Sin embargo, las tareas de búsqueda y limpieza de agua continúan.

Los estragos de la DANA en el centro comercial de Bonaire

Según ha explicado en À Punt Antonio Diosdado, primer jefe de la UME, las inspecciones iniciales han mostrado una cantidad de vehículos inferior a la que se temía en un principio. La mayoría de los coches revisados hasta ahora se encontraban cerca de la rampa de salida del aparcamiento de Bonaire y no contenían víctimas.

No obstante, Diosdado ha advertido que la búsqueda aún no ha concluido y que podrían encontrarse nuevos datos en las próximas horas. El aparcamiento de Bonaire tiene capacidad para más de 5.000 vehículos, lo que ha complicado las tareas de revisión y drenaje. Los efectivos de la UME, con el apoyo de los bomberos, continúan trabajando para asegurar que no haya más personas atrapadas por la DANA.

La situación se enmarca en el contexto de una DANA que ha afectado a varias regiones. Todo ello causando graves inundaciones y dejando un balance provisional de daños materiales y posibles víctimas en todo el territorio. Valencia ha sido el punto más afectado por un temporal que nunca se podrá olvidar, pero también hay otras zonas afectadas.

La DANA sigue causando daños por el país

Cataluña sigue con diversas alertas activadas a causa de la llegada de fuertes tormentas. La pasada noche fue intensa y se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en poco tiempo. La demarcación de Tarragona, en especial en Les Terres de l'Ebre, ha sido la más afectada.

No obstante, a lo largo del lunes por la mañana las lluvias se han ido desplazando hacia la costa central de Barcelona. Desde el Meteocat han activado la alerta roja en dos comarcas y se ha pedido que se limite la circulación en lo máximo posible. Los expertos dicen que son los últimos coletazos de un temporal que ha arrasado con fuerza pueblos y vidas.