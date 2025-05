Grito desesperado del padre de Bernardino, el niño de 4 años desaparecido: ‘Estoy…’

La desaparición de Bernardino, un niño de solo cuatro años, ha conmocionado a Molina de Segura (Murcia). Desde el pasado viernes 2 de mayo, el pequeño está en paradero desconocido, una situación que tiene en vilo a su familia, especialmente a su padre, que también se llama Bernardino.

Bernardino fue presuntamente sustraído por su madre, Andrea, quien tiene una orden de alejamiento vigente contra el padre por episodios de maltrato. La compleja situación ha llevado a que el padre de Bernardino conceda una entrevista, donde relata su desesperación y pide ayuda para encontrar al niño.

La preocupación de un padre que teme por la vida de su hijo

Bernardino, el padre, expresa con sinceridad a El Español cómo se siente: “Estoy fatal. Amo a mi hijo y sé que él también me quiere”. A sus 35 años, se enfrenta a una situación que nunca imaginó cuando decidió separarse de Andrea, una mujer con la que compartió ocho años de relación marcada por la violencia.

“A mí me maltrataba”, afirma sin tapujos. Recuerda que en julio de 2024 recibió un fuerte mordisco en el hombro que le obligó a acudir al hospital. Este episodio fue el detonante para denunciar, pero no el único, ya que asegura que las agresiones eran frecuentes.

En la entrevista revela que la custodia del niño está asignada legalmente al padre, mientras que la madre solo tiene derecho a visitarlo en fines de semana alternos. Sin embargo, la madre no cumplió con la entrega del menor el pasado domingo 4 de mayo, lo que marcó el inicio de la alerta por sustracción parental. “Ella lo tenía planificado”, asegura Bernardino, convencido de que la decisión de no devolver a su hijo no fue espontánea.

Un caso de violencia vicaria y una denuncia archivada

El padre narra que la madre del pequeño perdió la custodia tras ser condenada por maltrato en el ámbito familiar. La sentencia le impuso una pena de prisión de 7 meses y 15 días y una orden de alejamiento de 500 metros respecto a Bernardino padre, durante otros dos años. Pese a esto, la situación ha derivado en una sustracción parental que ha puesto en alerta a toda la comunidad y a las autoridades.

Bernardino asegura que la madre ha presentado denuncias falsas con la intención de dañarle. “Me llamó la Policía para decirme que tenía una citación porque mi expareja me denunció por un delito de maltrato físico contra mi hijo”, explica.

Sin embargo, la juez archivó el caso tras revisar vídeos que demostraban que las acusaciones eran infundadas. Esta experiencia ha dejado al padre en estado de máxima alerta y con miedo por la integridad de su pequeño, especialmente porque en varias ocasiones ha observado moratones en Bernardino. “En Semana Santa, mi pareja se lo quedó cinco días por las vacaciones y mi hijo perdió dos kilos de peso”, relata.

La familia paterna, junto con los profesores del Colegio Los Olivos y el apoyo de la comunidad de Molina de Segura, mantiene la búsqueda activa del pequeño Bernardino. La última pista apunta a Callosa de Ensarriá, un pequeño pueblo alicantino donde podrían estar familiares maternos. “Ella es una persona agresiva”, lamenta Bernardino, quien apela a la colaboración ciudadana para que su hijo regrese sano y salvo.