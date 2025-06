España, de luto: Una niña de 2 años muere de repente mientras estaba con su padrastro

El barrio del Perpetuo Socorro, en Huesca, fue inundado por la tristeza este sábado, 31 de mayo, tras conocerse el fallecimiento de una niña de apenas dos años. La pequeña se encontraba en su domicilio con su padrastro, el único adulto presente en el momento de los hechos. La situación generó un fuerte impacto en la comunidad local.

El suceso tuvo lugar ayer, alrededor de las 14:00 horas, en una vivienda próxima al parque del Encuentro. El hombre bajó a la calle con la niña en brazos, desesperado, pidiendo auxilio. A pesar de todos los esfuerzos, no se logró salvar la vida de la menor.

La investigación policial está en curso

Según ha informado la Policía Nacional, se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. El objetivo principal es determinar las causas de la muerte de la pequeña. En estos momentos, no hay ninguna persona detenida.

El padrastro fue el único adulto que estaba con la menor cuando todo ocurrió. Tras la emergencia, acudieron en primer lugar agentes de la Policía Local. Ellos mismos iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios.

Sin embargo, los esfuerzos médicos no dieron resultado. La niña ya había fallecido cuando fue atendida. El suceso tuvo lugar en la calle Maestro Rovira, junto a una zona verde muy frecuentada por familias.

A la espera de la autopsia

La autopsia será clave para entender cómo murió la menor. El estudio lo llevará a cabo el Instituto de Medicina Legal. De momento, no se ha hecho pública ninguna versión oficial sobre lo que ocurrió dentro de la vivienda.

La Policía ha explicado que el protocolo exige abrir una investigación cuando la víctima es un menor. No se descarta ninguna hipótesis, pero tampoco se apunta a nadie como responsable por ahora. El caso está en manos de la unidad de Policía Judicial.

Tanto la niña como el padrastro son de nacionalidad española. El hombre no ha sido detenido y su testimonio aún no ha trascendido. No se sabe si llegó a explicar lo ocurrido antes de pedir ayuda.

Los primeros detalles del caso fueron avanzados por el Diario del Alto Aragón. La información ha sido confirmada posteriormente por la comisaría provincial, pero las autoridades todavía están pendiente de las conclusiones forenses.

El Parque del Encuentro, muy próximo al domicilio, fue el lugar donde se intentó salvar a la pequeña. Ahora, este céntrico lugar, se ha convertido en un espacio cargado de pesar y silencio. La Policía continúa con las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y, mientras tanto, el barrio entero llora la pérdida de la menor.