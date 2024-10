Vodafone amenaza con una penalización a estos clientes: es mejor que les hagas caso

El cliente de Vodafone que decida darse de baja de algún servicio, especialmente el de fibra, debe prestar atención a las condiciones del contrato. Lo firmaste al iniciar tu relación con la compañía y posiblemente no repares en él.

Uno de los aspectos que el operador no deja de recordar es la obligación de devolver los equipos que se te prestaron para poder disfrutar de los servicios de la empresa. Es el caso del router, cables o fuentes de alimentación. Si no lo haces, podrías enfrentarte a una penalización.

Vodafone ha dejado claro que, según sus condiciones generales de contratación, si no se devuelven los equipos se aplicará una penalización. Puede resultar bastante costosa si decides no cumplir con esta obligación. Así que, si tienes en casa un router o cualquier equipo que ya no usas porque te diste de baja, es mejor que lo devuelvas.

¿Cómo devolver los equipos a Vodafone?

Vodafone ofrece varias formas sencillas de realizar la devolución de los equipos y evitar la penalización. Entre las opciones que pone a disposición de sus clientes están:

- Punto Celeritas. Puedes llevar los equipos a un punto de recogida Celeritas cercano a tu domicilio. Este servicio es rápido y cómodo.

- Mensajero. Si prefieres no moverte de casa, puedes solicitar que un mensajero recoja los equipos directamente en tu domicilio.

- Taquilla Citypaq de Correos: También existe la opción de depositar los equipos en una taquilla de Citypaq.

- Oficina de Correos. Otra alternativa es dirigirte a una oficina de Correos y entregar los equipos allí.

¿Qué pasa si no devuelves los equipos?

Vodafone suele dar un margen de entre dos y cuatro semanas para que los clientes devuelvan el equipo tras solicitar la baja. Si después de ese tiempo no has devuelto los dispositivos, la compañía te enviará una carta de recordatorio con instrucciones sobre cómo realizar la devolución.

Es importante que sepas que no tienes que esperar a recibir la carta para devolver los equipos. Puedes hacerlo en cuanto dejes de usar los servicios.

Cuando hablamos de los equipos que debes devolver a Vodafone, estamos refiriéndonos a todos los dispositivos que te proporcionaron al contratar el servicio. Esto incluye, entre otros:

El router que te entregaron para la conexión de fibra.

Los cables que se incluyeron en el paquete del router.

La fuente de alimentación que mantiene el router en funcionamiento.

Es importante revisar bien que no te quede ningún equipo por devolver. Todos estos artículos forman parte del servicio que contrataste y están bajo cesión. Lo que significa que son propiedad de Vodafone, y por lo tanto, deben ser devueltos al finalizar el contrato.