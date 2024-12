La última hora sobre el 'tongo' con el Gordo de Navidad: esto es lo que ha pasado

La polémica con la Lotería de Navidad sigue adelante. Poco después de conocerse cuál es el Gordo de este año, el 72.480, se ha producido un momento de mucha confusión. Una de las jóvenes que cantaba los premios volvió a anunciar un 'segundo Gordo', premiado con "4 millones de euros".

Ante la mirada incrédula de todos los asistentes, la joven anunciaba con alegría un nuevo gran premio. Naturalmente, su euforia fue rápidamente frenada por un trabajador de Loterías y Apuestas del Estado. "Son 1.000 euros", le ha insistido el hombre, consciente de que el momento iba a dar pie a todo tipo de teorías.

"Un chico me ha dicho que lo diga"

Lo cierto es que la misma joven ha reconocido rápidamente su error, asegurando es lo que le habían "dicho" que cante. "Son 1.000 euros, pero un chico me ha dicho que lo cante", aseguraba la protagonista. Eso sí, en ningún momento ha quedado claro quién se lo había dicho.

De todas formas, rápidamente cantó el premio correcto, y el sorteo siguió con total normalidad. Eso, a pesar de que entre el público se pudieron escuchar gritos que pedían "ver la bola". En este sentido, desde Televisión Española han compartido las imágenes el momento, en las que se puede ver que la bola lleva escrito 1.000 euros.

Indignación y desconcierto en las redes sociales

Naturalmente, en las redes sociales las opiniones han sido para todos los gustos. Mientras algunos lo resumían todo a una simple anécdota, otros se mostraban menos convencidos.

De hecho, no han sido pocos los que han lamentado no haber podido ver claramente esa polémica bola para salir de dudas. "A mí esto me huele a chamusquina", comentaba un espectador.

Las otras polémicas con el Sorteo de Lotería

El Tercer Premio de la Lotería de Navidad de 2024 ha recaído en el número 11.840, dejando 500.000 euros por serie. Esto significa que cada décimo ganador está premiado con 50.000 euros. Sin embargo, la extracción de este número no estuvo exenta de controversia, por algo que ocurrió justo antes de que saliera.

Uno de los bombos sufrió un pequeño atasco en su manivela, lo que obligó a detener el sorteo brevemente. Afortunadamente, el problema se solucionó rápidamente y el sorteo continuó con normalidad. Sin embargo, justo después de que el inconveniente técnico fuera resuelto, apareció la bola con el tercer premio, lo que generó un aluvión de comentarios en redes sociales.