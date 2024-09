La lotería oculta que muchos ya han descubierto: llévate un pellizco gastando muy poco

Si alguna vez has pensado en probar suerte con la lotería, pero no quieres gastar mucho dinero, el Triplex de la ONCE es una opción que no deberías pasar por alto. Esta lotería ofrece la oportunidad de llevarte un buen pellizco con una inversión mínima: solo 0,50 céntimos.

Te explicamos cómo funciona esta modalidad de juego, cuáles son los premios que puedes ganar y por qué cada vez más personas se están sumando a la fiebre del Triplex.

¿Qué es el Triplex de la ONCE?

El Triplex de la ONCE es una lotería diaria, que se celebra todos los días del año. La mecánica del juego es muy sencilla, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquiera que quiera tentar a la suerte sin complicaciones. Por solo 0,50 céntimos, puedes participar y tener la posibilidad de ganar uno de los premios que ofrece.

Se basa en la selección de un número de tres cifras. Para jugar, solo tienes que elegir un número entre el 000 y el 999. Luego, solo queda esperar al sorteo diario para ver si tu número coincide con el ganador.

El sorteo se realiza con un sistema de bombos que extrae las tres cifras que forman el número ganador. Si el número que seleccionaste coincide exactamente con el número extraído en el orden correcto, te llevas el premio mayor. Pero lo interesante del Triplex es que también hay otras formas de ganar, aunque no aciertes las tres cifras en el orden exacto.

Premios del Triplex de la ONCE

Uno de los aspectos más atractivos del Triplex de la ONCE es la variedad de premios que puedes ganar. Aunque la inversión es pequeña, los premios pueden darte una alegría considerable:

Premio a las tres cifras exactas: Si aciertas el número completo, en el orden exacto, puedes ganar 150 euros. No está nada mal para haber jugado solo 0,50 céntimos.

Premio a las dos últimas cifras: Si tu número coincide con las dos últimas cifras del número ganador, en el mismo orden, te llevas 10 euros.

Premio a la última cifra: Incluso si solo aciertas la última cifra del número ganador, ganas 1 euro. Es decir, recuperas el doble de lo que invertiste.

Con estas opciones, el Triplex de la ONCE te permite ganar dinero de varias maneras, aumentando tus posibilidades de llevarte un buen pellizco.

¿Por qué se está haciendo tan popular de un tiempo a esta parte?

Cada vez más personas están descubriendo esta modalidad de juego por varias razones.