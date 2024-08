Esta lotería de la ONCE te da más opciones de forrarte que el resto: no es broma

Si alguna vez has soñado con ganar la lotería, seguro te has preguntado cuál es la mejor opción para probar suerte. En España, la ONCE ofrece varios sorteos, pero hay uno que destaca sobre los demás por sus mayores probabilidades de ganar: el Cupón Diario.

El Cupón Diario es un sorteo que se celebra de lunes a jueves. Con un precio de dos euros por cupón, ofrece la oportunidad de ganar hasta 500.000 € al acertar el número de cinco cifras. Además, el sorteo incluye premios adicionales para los números cercanos al ganador, lo que aumenta las posibilidades de llevarte algo a casa.

Las probabilidades que te pueden hacer ganar el Cupón Diario de la ONCE

Cuando hablamos de loterías, lo más importante es conocer las probabilidades de ganar. Aquí es donde el Cupón Diario de la ONCE sobresale. Comparado con otros sorteos, este ofrece mejores opciones de éxito.

La probabilidad de acertar el número de cinco cifras y llevarte el premio mayor de 500.000 € es de 1 entre 100.000. En comparación, otros sorteos de la ONCE, como el Cuponazo del viernes, tienen probabilidades más bajas, dado que en estos la cantidad de números entre los que se elige es mayor.

Pero no solo se trata del primer premio, el Cupón Diario también ofrece premios de 35.000 € al acertar las cuatro primeras o últimas cifras. Y de 500 € si aciertas las tres primeras o últimas. Estas posibilidades adicionales aumentan aún más tus opciones de ganar, algo que no es tan común en otros sorteos.

Ventajas del Cupón Diario de la ONCE

Además de sus atractivas probabilidades de ganar, el Cupón Diario de la ONCE tiene otras ventajas que lo hacen destacar: