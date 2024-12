Toda la verdad sobre las ‘llamadas de Indeed’: por qué no paran de molestarte

Con la llegada de la campaña de Navidad, muchas empresas buscan reforzar sus plantillas. Las plataformas de empleo, como Indeed, son una opción popular para encontrar trabajos temporales. Sin embargo, con la alta demanda de personal, los timadores se aprovechan para engañar a los usuarios desprevenidos.

Recientemente, se ha detectado una nueva estafa donde los delincuentes se hacen pasar por reclutadores de Indeed. La estafa comienza con una llamada en la que ofrecen un trabajo sencillo con la promesa de ganar entre 300 y 800 euros al día. La condición es que contactes por WhatsApp para obtener más detalles, pero no todo es lo que parece.

Toda la verdad sobre la famosa llamada “de Indeed”

En la llamada, los timadores te indican que debes agregar un número a WhatsApp. Este contacto te ofrecerá un trabajo que consiste en dar ‘me gusta’ a videos de TikTok y enviar capturas de pantalla. Al principio, la oferta puede parecer inofensiva, pero no lo es.

Es importante saber que Indeed nunca contacta a los usuarios por teléfono. Tampoco usa plataformas como WhatsApp o Telegram para gestionar sus ofertas de empleo. Si alguien te solicita comunicarte por estas vías, estás ante una clara señal de fraude.

Si decides seguir el juego y agregar el número, los timadores te pedirán realizar tareas simples. Primero, deberás dar ‘me gusta’ a videos de TikTok y enviar la captura como prueba. Prometen enviarte una pequeña cantidad de dinero, como 5 euros, por cada tarea.

Este dinero inicial es solo el gancho para que continúes participando. Luego, te pedirán realizar pagos adicionales para obtener más ganancias. En algunos casos, te exigirán que hagas transferencias de dinero antes de permitirte retirar lo que supuestamente has ganado.

Al final, el objetivo de los estafadores es que pagues más dinero para “acceder” a tus ganancias. Si intentas retirar lo que has ganado, te pedirán más pagos con diferentes excusas y por eso son tan insistentes. En otros casos, podrías acabar siendo utilizado como “mula bancaria” para blanquear dinero.

Ante cualquier sospecha, la recomendación es cortar la comunicación de inmediato. Si ya has facilitado tus datos personales o dinero, contacta con tu banco lo antes posible. Es importante actuar rápido para minimizar cualquier riesgo.

Indeed se pronuncia al respecto

Indeed ha alertado sobre estas prácticas fraudulentas y recuerda que nunca contacta a los usuarios por teléfono. Si te piden que continúes la conversación fuera de su plataforma oficial, desconfía. No sigas el juego de los estafadores, y si ya has sido víctima, denuncia lo ocurrido.

La Policía Nacional también ha alertado sobre estos fraudes, que usan plataformas como InfoJobs o TikTok para engañar a los usuarios. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, es porque probablemente lo sea. Mantén la guardia alta y protege tu información personal.

Cabe destacar que, a grandes rasgos, las ofertas de trabajo que provienen de llamadas telefónicas o que te piden usar WhatsApp suelen ser estafas. Si en algún momento te contactan, no dudes en denunciarlo a las autoridades pertinentes.