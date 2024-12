El tercer premio de la Lotería de Navidad riega Cataluña: un hombre compró 45 décimos

El Sorteo de la Lotería de Navidad ha vuelto a llenar de emoción los hogares españoles. Como cada 22 de diciembre, las voces de los niños de San Ildefonso anuncian los números ganadores. La ilusión y los sueños se convierten en protagonistas de este día tan especial.

Este año, el tercer premio ha sido el más generoso con Cataluña y detrás de él hay alguna que otra historia bien curiosa. El número agraciado, el 11840, ha repartido millones de euros en varios puntos de la región.

La Pobla de Segur, un pequeño municipio, ha sido uno de los grandes beneficiados. Aquí se vendieron 15 series del número, muchas de ellas en el restaurante Can Mariano. Este establecimiento, además, es famoso por ser uno de los escenarios de Tor, el documental de TV3 dirigido por Carles Porta.

Un hombre compró entre 40 y 50 décimos del Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2024

Pero La Pobla de Segur no ha sido el único lugar afortunado, en La Garriga (Vallès Oriental) también se ha celebrado con fuerza. En este municipio se vendieron cuatro series y cinco décimos del tercer premio. Uno de los momentos más sorprendentes se vivió en la administración de lotería local, donde un único hombre compró 45 décimos de este premiado número.

Según explicó a RAC1 el propietario de la administración, Ramon Biset, la compra no fue casual. Este cliente tenía una conexión especial con el número y lo solicitó expresamente. “Apareció y me preguntó si lo tenía. No estaba físicamente, pero lo imprimí por máquina uno a uno”, relató Biset en el programa Via lliure.

El afortunado, que trabaja en La Garriga, habría comprado los décimos para repartirlos con amigos y familiares. Aunque no se conoce su identidad, Biset asegura que todavía no ha ido a recogerlos. Este gesto podría significar más de 2 millones de euros en premios, ya que cada décimo está valorado en 50.000 euros.

La suerte también llegó al hotel balneario Blancafort, situado en La Garriga. Sus trabajadores compartieron un premio de 2,5 millones de euros gracias a este tercer premio.

Según explicó Eva León, la directora del establecimiento, todo comenzó con una idea especial. “Una compañera sugirió buscar un número relacionado con nuestra historia, el 1840, que es el año de nuestra fundación”, comentó emocionada.

Eva León acudió a la administración de la plaza Can Dachs para imprimir los billetes que finalmente resultaron premiados. Con lágrimas en los ojos, confesó que aún no podía creerlo. “Es una alegría inmensa, hemos compartido la noticia con familiares y amigos”, añadió.