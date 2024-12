Jarro de agua fría en Logroño tras repartir el Gordo de Navidad: la mentira sale a luz

Una administración de loterías de Logroño se ha convertido en el centro de atención de toda España este domingo. Y todo porque ha sido el único sitio en el que se han vendido íntegramente el Gordo de Navidad.

Hablamos del número 72.480, que ha repartido millones de euros en la capital de La Rioja. Ha sido la Administración número 6 de Logroño, situada en la calle Muro del Carmen ha vendido todos los décimos premiados. Sin embargo, hay un detalle de esta conocida administración que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

"No volveré...": La reseña que han desmentido rápidamente

Y es que, hace tan solo unos meses, una clienta de la mencionada administración de lotería no se mostraba precisamente satisfecha. En una reseña publicada en internet, la mujer, Julia A. P., aseguraba estar convencida de no volver a comprar lotería allí.

"Creo que no ha tocado nada en más de 10 años", escribía la mujer. "Tampoco tiene comprobador automático", se lamentaba, a la vez que tachaba los dueños de "añejos y con mal carácter". Aquí hay que decir que la mujer no tiene razón, ya que hace unos años la misma administración ya repartió unos cuantos millones.

Eso sí, esta vez se ha coronado, porque con 4 millones de euros por serie vendida, son muchos los que se han llevado 400.000 euros al décimo premiado. Entre los afortunados se encuentra el club de básquet Distrito Olímpico, de Madrid. Y es que, por tradición, siempre compran los décimos de lotería en esta administración, y este año les ha traído suerte.

Luis, otro cliente que se tiene que comer sus palabras

Lo cierto es que la reseña de Julia no es la única negativa que podemos encontrar en el perfil de la administración logroñesa. Otro usuario, Luis, también lamentaba que "los dueños son las personas más desagradables que he visto y que atienden en un negocio". "Fui a comprar varios décimos y casi me los tiran por la ventanilla", aseguraba.

"Mal día para Julia y mal día para Luis también", era la opinión general en las redes sociales. Y es que, mientras algunos no dudaban en comentar lo gracioso que les resultaba todo, otros reflexionaban sobre los giros que da la vida.