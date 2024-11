Qué significa que una persona no haga nunca la cama, según la psicología

Un acto tan cotidiano como levantarse por la mañana, puede decir mucho más de nosotros de lo que creemos. Hay personas que sienten la necesidad de hacer la cama en cuanto se levantan y otras que simplemente la dejan tal cual. Aunque parezca una elección sin importancia, la psicología revela que este gesto puede estar relacionado con nuestra personalidad, nuestras emociones y hasta nuestros hábitos mentales.

Algunos estudios defienden que hacer la cama tiene grandes beneficios para nuestra salud mental, como la sensación de orden y responsabilidad. Sin embargo, dejarla sin hacer también tiene sus implicaciones. Vamos a explorar qué puede estar detrás de esta costumbre y cómo influye en nuestro bienestar.

¿Qué dice de ti no hacer la cama?

Seguro que alguna vez te has levantado y has pensado: “¿Para qué hacerla si voy a volver a acostarme esta noche?” Bueno, la psicología tiene algo que decir sobre este comportamiento. En primer lugar, para muchas personas, no hacer la cama es una señal de falta de rutina.

Aquellos que suelen dejarla sin hacer suelen tener mañanas más caóticas, sin un plan claro, y a menudo se levantan con el tiempo justo para salir de casa. No hacerla se convierte en una manifestación de apuro, una falta de organización.

Por otro lado, algunos pueden verlo como un acto de rebeldía, el hecho de ignorar una de las normas sociales establecidas, desde la niñez, refleja una actitud inconformista. Pero para algunas personas, la habitación desordenada refleja una personalidad más libre y menos preocupada por el orden. De hecho, la falta de estructura también puede ir acompañada de una tendencia a procrastinar.

No hacer la cama, ¿es realmente perjudicial?

Aunque no hacer la cama puede tener algunas implicaciones psicológicas, también tiene su lado positivo. Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Kingston llegó a la conclusión de que dejar la cama sin hacer podría tener algunos beneficios para nuestro cuerpo.

Contra lo que se pueda pensar es una manera de evitar la proliferación de ácaros en la cama, los cuales pueden causar alergias o asma. La psicología dice que si dejas la cama deshecha, los ácaros no se mantienen atrapados en las sábanas y, por tanto, se reduce su propagación.

Así que, si eres de los que nunca hace la cama, no te preocupes, no todo es negativo. Quizá estás evitando problemas de salud y, al mismo tiempo, demostrando que te tomas la vida de una manera más relajada.