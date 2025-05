Nuevo revés para Movistar: los clientes explotan y ya no se muerden la lengua

Movistar vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, el motivo del descontento son los problemas con su servicio de televisión. Más concretamente con los contenidos incluidos en su plataforma Movistar Plus+ a través del paquete de ficción que se ofrece mediante MiMovistar.

Muchos abonados han comenzado a expresar su malestar en foros y redes sociales. Según denuncian, aunque tienen contratado el paquete de ficción, no pueden acceder a todo el contenido prometido. Especialmente el que proviene de otras plataformas como SkyShowtime o Apple TV.

Uno de los casos más comentados en la Comunidad de Movistar ha sido el de un usuario que intentó ver la cuarta temporada de la serie Los Thundermans. Está disponible en SkyShowtime.

Sin embargo, al intentar acceder a esta temporada desde Movistar Plus+, la plataforma le pidió una suscripción adicional. Algo que no debería ocurrir si ya está incluido en su paquete.

Los usuarios de Movistar piden explicaciones

Este incidente ha hecho que muchos clientes se sientan engañados. No entienden que tengan que volver a pagar por ver ciertas series cuando ya abonan un dinero por el paquete de ficción. Las quejas no han tardado en multiplicarse, generando un ambiente de frustración y desconfianza hacia el servicio.

Desde el propio foro de soporte de Movistar, algunos moderadores han ofrecido soluciones. La recomendación que más se repite es desconectar el decodificador UHD para forzar una actualización de los contenidos contratados. Este proceso, aseguran, puede ayudar a sincronizar correctamente los servicios de televisión asociados a la cuenta del usuario.

No obstante, muchos clientes consideran que esta medida no es suficiente. Además, no siempre funciona. En caso de que el problema persista, se les sugiere contactar directamente con el soporte técnico de Movistar.

Falta de claridad por parte de Movistar

Este nuevo incidente con Movistar Plus+ pone sobre la mesa un problema que ya viene arrastrando la compañía. Es la falta de claridad en la gestión de los paquetes de contenidos. Mientras que en la publicidad se asegura acceso completo a las plataformas incluidas, la realidad parece ser muy distinta para muchos usuarios.

El descontento ha llegado a tal punto que en redes sociales ya circulan mensajes de usuarios que afirman estar considerando cambiar de proveedor de televisión. Una mala noticia para Movistar, que ha invertido grandes esfuerzos en fortalecer su oferta de entretenimiento.

Está claro que la compañía tendrá que tomar medidas urgentes si quiere recuperar la confianza de sus abonados. Mientras tanto, los problemas con el acceso a contenidos de plataformas como SkyShowtime o Apple TV en Movistar Plus+ siguen acumulándose. Y los clientes no dudan en expresar su enfado públicamente.