Movistar pone contra las cuerdas a Vodafone: menuda ‘bomba’ acaban de soltar

Las navidades están a la vuelta de la esquina. Mientras los consumidores buscan opciones para disfrutar de las mejores ofertas y contenidos en televisión, Movistar acaba de lanzar una jugada maestra. Además, con este movimiento deja a Vodafone en serios apuros.

El operador de Telefónica ha presentado una serie de cambios en su plataforma de televisión Movistar Plus+. No solo mejoran la experiencia, sino que también la hacen mucho más atractiva para las familias, especialmente para los más pequeños de la casa. Estos movimientos no solo incluyen la adición de nuevos canales, sino que también incorporan innovadoras Living Apps.

Las Living Apps de Movistar, el contenido perfecto

Lo que realmente diferencia a Movistar de Vodafone en esta temporada navideña son las nuevas Living Apps. Estas aplicaciones ofrecen múltiples opciones de entretenimiento y aprendizaje. Especialmente diseñadas para los niños, y lo mejor de todo: no es necesario pagar nada extra ni realizar ninguna descarga o instalación para disfrutarlas.

Los usuarios de Movistar Plus+ solo tienen que acceder al menú de la plataforma y dirigirse a la sección de Apps. A partir de ahí podrán empezar a disfrutar de todo el contenido sin complicaciones. Los niños podrán disfrutar de experiencias únicas y educativas que estimulan su creatividad y aprendizaje mientras se divierten.

Las aplicaciones que te sorprenderán de Movistar Plus+

Una de las aplicaciones más innovadoras es la Biblioteca de cuentos con IA. Esta Living App utiliza inteligencia artificial generativa para crear y personalizar cuentos interactivos. Los niños pueden introducir personajes, escenarios y elementos a su gusto, lo que les permite diseñar cuentos únicos en los que son protagonistas.

La aplicación genera en segundos un cuento ilustrado y narrado con audio, listo para ser disfrutado. Y lo mejor es que se puede guardar en una biblioteca personal para reproducirlo en cualquier momento.

Otra de las apps a tener en cuenta es el Calendario de Adviento. Si bien este tipo de calendario es tradicional en muchas casas durante la Navidad, Movistar ha dado un paso más al llevarlo a la televisión. Cada día, los niños podrán realizar actividades como ayudar a Papá Noel a diseñar su trineo, eligiendo decoraciones y compañeros de viaje como renos, pingüinos u osos polares.

Para los amantes de Lego, Movistar ha lanzado también la app Lego Kids, que ofrece una experiencia interactiva llena de creatividad. Los niños pueden explorar proyectos creativos, participar en retos y navegar por el catálogo completo de productos Lego.

Por último, hay que detenerse también en la app Aventuras científicas. Permite a los niños aprender conceptos científicos mientras resuelven desafíos de manera divertida.