Movistar prepara a sus clientes para lo que está por llegar: nadie contaba con ello

Movistar lo tiene todo listo para sorprender a sus clientes. A través de su plataforma de televisión, Movistar Plus+, ofrecerá una programación especial relacionada con las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Del 24 de octubre al 10 de noviembre, los clientes del operador podrán disfrutar de una selección de películas, documentales y programas. Cubrirán todos los ángulos de esta intensa carrera electoral. Este contenido especial estará disponible en el dial 18 y bajo demanda.

El día clave de estas elecciones será el 5 de noviembre, cuando los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas. Para que los espectadores de Movistar puedan entender mejor lo que está en juego, la plataforma ha preparado un repertorio de producciones. Ofrecen una mirada profunda de los dos candidatos (Donald Trump y Kamala Harris) y del sistema político estadounidense.

Documentales imprescindibles en Movistar Plus+

El especial Elecciones EE.UU. por M+ cuenta con el estreno de varios documentales que son esenciales para comprender las claves de estas elecciones. Uno de los títulos más destacados es Trump vs Harris, una biografía reciente y actualizada de ambos candidatos, producida por la prestigiosa PBS y dirigida por Michael Kirk.

Este documental analiza los perfiles de Trump y Harris, mostrando sus trayectorias y lo que representan para el futuro de Estados Unidos.

Otro título destacado es La batalla por América, que revela las claves más importantes sobre lo que representan ambos candidatos. Y cómo se han posicionado en temas cruciales para la nación. Además, Democracia en riesgo ofrece un análisis detallado del asalto al Capitolio, explorando sus causas y las repercusiones que este suceso ha tenido.

Movistar Plus+ también ofrece documentales que exploran otras realidades dentro del país. Las mujeres de la ultraderecha, un documental de la BBC, profundiza en el fenómeno de influencers que apoyan ideas extremistas.

Además, Dios y patria se centra en el nuevo “nacionalismo cristiano” en Estados Unidos. Por su parte, El poder de Pelosi presenta un análisis biográfico de una de las mujeres más influyentes en la política del país.

Estreno de grandes películas en Movistar

Movistar Plus+ ha incluido, además, en su programación una selección de thrillers políticos que ya son clásicos del género. El reciente estreno de la película Civil War, dirigida por Alex Garland, encabeza esta lista. Junto a ella, los espectadores podrán disfrutar de títulos como Todos los hombres del presidente, Los idus de marzo y Asalto al poder.

Este contenido no solo estará disponible en el canal efímero en el dial 18. También bajo demanda, para que los clientes de Movistar puedan acceder a él en cualquier momento durante este periodo.

Programas icónicos de la televisión estadounidense

Dentro de esta programación especial, Movistar Plus+ no se olvida de incluir algunos de los programas más míticos de la televisión norteamericana. Entre ellos, los usuarios podrán ver la vigésimo segunda temporada de Real Time with Bill Maher. Además de la temporada 49 de Saturday Night Live, que se emitirá al día siguiente de su estreno en Estados Unidos.

Con esta programación especial, Movistar Plus+ se posiciona como la mejor opción para seguir las elecciones de Estados Unidos de una forma completa. Si eres cliente de Movistar, no te pierdas esta oportunidad de disfrutar de lo mejor del cine, los documentales y los programas más influyentes.