Movistar y Orange respiran aliviados tras conocer la noticia: van un paso por delante

Movistar y Orange pueden estar tranquilos, al menos por ahora. Una reciente noticia ha dejado claro que uno de sus principales competidores en el sector de la televisión, Digi, aún tiene mucho camino por recorrer. Y es que, para sorpresa de muchos usuarios, Digi TV no permite ver su contenido desde el ordenador, algo que hoy día sigue siendo fundamental para una buena parte del público.

Mientras que Movistar Plus+ y Orange TV ofrecen la posibilidad de ver la televisión desde prácticamente cualquier dispositivo. Ya sean televisores, tablets, móviles y, por supuesto, ordenadores, el servicio de Digi todavía no cuenta con una opción para acceder desde un PC.

No existe una app para Windows ni una página web desde la que iniciar sesión y disfrutar del contenido. Solo está disponible en dispositivos móviles, lo que ha provocado quejas por parte de los usuarios en redes sociales.

Hoy en día, ver la televisión en el ordenador es algo habitual. Muchas personas utilizan el PC para trabajar, estudiar o incluso jugar, y al mismo tiempo tienen una ventana abierta con su serie o programa favorito. Otras no disponen de televisor en casa y ven todo su contenido multimedia desde el monitor del ordenador.

Por eso, resulta sorprendente que Digi no haya tenido esto en cuenta.

Movistar y Orange saben jugar sus cartas

Aunque se puede usar la aplicación de Digi TV en el móvil, el teléfono no siempre es suficiente. Puede ser útil cuando estás en la cama o en el sofá, pero no es lo más cómodo para largas sesiones. Aquí es donde Movistar y Orange han sabido jugar mejor sus cartas, permitiendo a los usuarios elegir el dispositivo que más les conviene en cada momento.

Algunos usuarios de Digi han intentado buscar soluciones, como usar emuladores de Android para acceder a la app desde el ordenador. Pero este método no es ni práctico ni seguro, y no debería ser necesario en pleno 2025. Lo ideal sería que ofreciera una solución oficial, algo que, de momento, no parece estar en sus planes.

La compañía no ha hecho declaraciones sobre si piensa incluir acceso desde ordenador en el futuro. Y lo cierto es que, si no lo han hecho ya, da la sensación de que no es una prioridad para ellos. Sin embargo, dejar fuera este canal tan importante puede suponer un problema si Digi quiere competir de tú a tú con gigantes como Movistar y Orange.

Mientras tanto, tanto Orange como Movistar pueden respirar aliviados. La falta de compatibilidad del operador rumano en ordenadores es, sin duda, una ventaja competitiva para ellos.