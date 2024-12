Movistar da una última hora a miles de clientes: haz esto o te sancionarán

Si estás pensando en dar de baja alguno de los servicios de Movistar es importante que sigas una serie de pasos para evitar costes adicionales. El operador ha informado a sus clientes que, tras tramitar la baja, tienen un plazo de 15 días naturales para devolver los equipos antiguos. Si no cumples con este plazo, te enfrentarás a una penalización económica.

Existen dos maneras de devolver los dispositivos que hayas utilizado: la devolución en tienda o la recogida a domicilio.

1. Devolución en tienda

La forma más sencilla y sin coste adicional es llevar los equipos a una tienda Movistar. Para ello, es necesario que reserves cita previa. Recuerda que, si tienes equipos asociados a una línea fija, necesitarás hacer una cita para cada uno de ellos.

Además, si la devolución incluye un Smart TV, puedes solicitar que lo recojan en tu domicilio llamando al 1004. Este servicio es completamente gratuito.

2. Recogida a domicilio

Si prefieres no desplazarte a la tienda, Movistar te ofrece la opción de que un mensajero recoja los equipos en tu casa. Esta opción tiene un coste de 11 euros, que deberás pagar en el momento de solicitar el servicio. A continuación, te indicamos los pasos a seguir:

Desinstala los equipos que debes devolver y asegúrate de incluir todos sus accesorios. El mensajero llevará una bolsa para que puedas depositarlos.

Solicita al mensajero un justificante de devolución al momento de entregar los equipos. Este justificante es importante, ya que te servirá como prueba de la devolución.

Pago: El coste de este servicio es de 11 euros, que se pagará mediante tarjeta de crédito o débito cuando solicites la recogida.

Si devuelves dispositivos como smartphones, smartwatches, portátiles, tablets o videoconsolas, la opción de recogida a domicilio no estará disponible. En estos casos, tendrás que acudir a una tienda Movistar.

Las penalizaciones por no devolver los equipos de Movistar

Una de las claves para evitar cargos adicionales es hacer la devolución dentro de los 15 días naturales siguientes a la baja del servicio. Si no lo haces, Movistar te cobrará una penalización por cada equipo no devuelto, recoge en su web. Aquí tienes la última lista de precios del operador en el caso de no cumplir con el plazo de devolución:

Teléfono fijo: 10 euros

Router ADSL: 31,46 euros

Router Radio: 84,70 euros

Router Fibra: 78,65 euros

ONT Fibra: 97,28 euros

Router Smart WiFi (HGU): 97,28 euros

Desco Movistar+: 72,60 euros

Dispositivo Movistar Car: 53 euros

Movistar Home: 50 euros

Router Phonebox: 63,11 euros

Como ves, las penalizaciones pueden ser bastante elevadas, especialmente si no devuelves un equipo como el router o el decodificador Movistar+. Para evitar estos cargos, asegúrate de devolver todo lo que te corresponde dentro del plazo fijado.

¿Qué equipos debo devolver?

Debes devolver los equipos que correspondan a los servicios que has dado de baja. Además, si has sustituido algún equipo antiguo por uno nuevo, también deberás devolver el modelo anterior. Por ejemplo, si has cambiado de router, no olvides devolver el equipo viejo.

Si no efectúas este trámite a tiempo, Movistar te cobrará una penalización económica que puede ser considerable.